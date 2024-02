Game of Thrones: Zu einer eingestampften Prequel-Serie sind jetzt noch nie gesehene Bilder aufgetaucht

Eine eigene TV-Serie sollte sich der Vorgeschichte der Weißen Wanderer widmen. Aus dem geplanten Prequel zu Game of Thrones wurde dann aber doch nichts. Bildquelle: HBO

Bloodmoon sollte tief in die Vergangenheit von Westeros eintauchen, wurde dann aber 2019 offiziell eingestellt. Dabei hatte HBO bis dahin schon richtig viel Geld für die geplante Prequel-Serie zu Game of Thrones in die Hand genommen: Alleine der abgedrehte Pilot kostete 30 Millionen US-Dollar, den durfte aber nicht einmal George R.R. Martin sehen!

Jetzt - fünf Jahre später, nachdem Bloodmoon der Stecker gezogen wurde - sind erstmals richtige Bilder aus der Pilotfolge aufgetaucht. Die zeigen Hauptdarstellerin Naomie Watts (Mulholland Drive, King Kong) im Kostüm auf Casterly Rock. Die Episode dreht sich offenbar um eine Hochzeit zwischen Starks und Casterlys, die auf der Festung stattfindet.

Weiße Wanderer, Kinder des Waldes, Lange Nacht

Worum es in der Serie hätte gehen sollen? Bloodmoon wollte circa 8.000 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones spielen und von der Langen Nacht erzählen, in der die Weißen Wanderer Verderben über Westeros brachten.

Die Kinder des Waldes hätten bei Bloodmoon ebenfalls eine wichtige Rolle spielen sollen und ebenso uralte Häuser von Westeros. Hier passt natürlich, dass die Starks und Casterlys den Dreh- und Angelpunkt der Pilotfolge darstellen.

Kleine Geschichtsstunde gefällig? Die Casterlys waren eine der ältesten Familien von Westeros. Tatsächlich zählten sie zu den sogenannten First Men, die Westeros besiedelten. Da Casterly Rock über einem riesigen Goldvorkommen gebaut wurde, galten die Casterlys sogar als das reichste und damit mächtigste Haus von Westeros.

Allerdings sind die Casterlys zum Zeitpunkt der Hauptserie Game of Thrones längst ausgestorben. Ausschlaggebend dafür war ein Trick von Lenn dem Listigen, der den Casterlys ihre Burg, ihre Reichtümer und auch den Quell ihres Vermögens abluchste. Lenn sollte dann sein eigenes Haus gründen, das wir natürlich als Lannister kennen.

Bloodmoon hätte die mythische Komponente von Game of Thrones weiter in den Fokus rücken können. Neben den Weißen Wanderern sollten auch die Kinder des Waldes eine wichtige Rolle spielen. Bildquelle: HBO

Warum wurde Bloodmoon nie zu einer richtigen Serie?

Die Pilotfolge von Bloodmoon soll ein Budget von 30 bis 35 Millionen US-Dollar verschlungen haben, konnte die Verantwortlichen bei HBO allerdings nicht überzeugen. Deswegen wurde dem Projekt im Jahr 2019 ganz offiziell der Stecker gezogen.

Für die Geschichte war Jane Goldman (Kick-As, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) verantwortlich, während sich George R.R. Martin nicht an dem Projekt beteiligte. Neben Naomie Watts hätte unter anderem Jamie Campbell Bower (Stranger Things) eine tragende Rolle spielen sollen.

2022 startet dafür mit House of the Dragon ein anderes Prequel zu Game of Thrones: Die Spin-off-Serie basiert auf George R.R. Martins Roman Feuer und Blut, der sich der Geschichte der Targaryens widmet - speziell dem Konflikt zwischen den Targaryens und Hightowers. Staffel 2 soll im frühen Sommer 2024 folgen.

