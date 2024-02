Ahsoka: Für Staffel 2 steht die Rückkehr eines altbekannten Fan-Lieblings offenbar schon jetzt fest

Staffel 2 von Ahsoka nimmt langsam Gestalt an - zumindest, wenn man einen neuen Gerücht Glauben schenken darf. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ja, Ahsoka bekommt tatsächlich eine 2. Staffel. Das war zuerst noch ein offenes Geheimnis, wurde aber mittlerweile offiziell von Disney und Lucasfilm bestätigt. Konkrete Details zum Release auf Disney Plus, dem Cast oder der Story lassen aktuell noch auf sich warten.

Doch vielleicht wissen wir schon jetzt, dass Fans mit der Rückkehr eines altbekannten Fanlieblings rechnen dürfen: Laut dem etablierten Branchen-Insider DanielRPK soll Hayden Christensen in der Rolle von Anakin Skywalker für die zweite Ahsoka-Season zurückkehren!

Seid natürlich gewarnt: Offiziell bestätigt ist das im Moment nicht, genießt diese Nachricht also mit einer gesunden Prise Skepsis. Dass Anakin Skywalker seiner (ehemaligen) Schülerin Ahsoka Tano nochmal einen Besuch abstattet, liegt aber nicht unbedingt auf der Hand.

Mehr Ahsoka mit Anakin Skywalker?

Wohl doch kein Abschied von Anakin: In der ersten Staffel kehrte der gefallene Jedi als Machtgeist zurück, um Ahsoka eine letzte Lektion zu erteilen - mit Erfolg. Ahsoka machte damit eine Charakterentwicklung à la Gandalf in Der Herr der Ringe zurück und die letzte Szene der Season ließ sich guten Gewissens als Abschied von Anakin interpretieren.

Die Fans dürften kaum Nein sagen: Dass Showrunner Dave Filoni nochmal Hayden Christensen in seiner Star-Wars-Rolle zurückbringt, würde trotzdem nicht unbedingt überraschen: Die Rückkehr des Schauspielers für Kenobi und Ahsoka wurde von Fans mit offenen Armen empfangen, seine Auftritte in beiden Serien gelten als großes Highlight in der Star-Wars-Community.

Hayden Christensen muss wohl nicht überzeugt werden: Außerdem ließ Hayden Christensen bereits mehrmals durchblicken, an zusätzlichen Auftritten in neuen Krieg-der-Sterne-Produktionen mehr als interessiert zu sein. Und dass Anakin Ahsoka bei ihren kommenden Abenteuern zur Seite steht, ist alles andere als abwegig.

Für viele Fans zweifelsohne das große Highlight der ersten Ahsoka-Staffel: Hayden Christensen trat in der Rolle von Anakin Skywalker auf - und dann auch noch in seiner Clone-Wars-Montur! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

So geht es mit Star Wars und Ahsoka weiter

Viele Frage bleiben noch offen: Die Chancen stehen also gut, dass sich das Gerücht um Hayden Christensens Rückkehr in der Rolle von Anakin Skywalker bewahrheitet. Aktuell befindet sich Ahsoka: Staffel 2 in Entwicklung und es ist nicht bekannt, wann die neuen Folgen bei Disney Plus starten sollen.

Filonis kleines Star-Wars-Universum : Derweil arbeitet der neue Lucasfilm-CCO Dave Filoni ebenfalls an einem Kinofilm, der als großes Finale seiner Star-Wars-Serien zu verstehen ist. So gipfeln The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka in einem Leinwandspektakel, das sich an Marvels Avengers ein Beispiel nimmt. (The Mandalorian wird übrigens davor noch als Film fortgesetzt).

Mehr zur Zukunft von Star Wars, was bisher zu Ahsoka: Staffel 2 bekannt ist und was gerade sonst noch Spannendes im Krieg-der-Sterne-Universum passiert, erfahrt ihr unter den Links oben.

Lasst uns in den Kommentaren wissen: Würdet ihr euch darüber freuen, wenn Hayden Christensen tatsächlich als Anakin Skywalker in Ahsoka: Staffel 2 zurückkehrt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten?