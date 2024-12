Harry Potter: Diese Darsteller könnten bald Hagrid, Dumbledore und McGonagall in der HBO-Serie spielen

Handfeste Informationen zum Cast der Harry-Potter-Serie von HBO lassen sich nicht herbeizaubern, dafür wird aber schon über mögliche Darstellerinnen und Darsteller spekuliert. Bildquelle: Warner Bros.

Bis uns der Hogwarts-Express zurück in die Schule für Hexerei und Zauberei bringt, dauert es noch ein ganzes Weilchen: HBO arbeitet zwar schon fleißig an einer neuen TV-Serie zu Harry Potter, die soll aber frühestens Ende 2026 bis irgendwann 2027 aufschlagen.

Aktuell nimmt das Werk der Showrunnerin Francesca Gardiner immer mehr Gestalt an. Dabei stellt sich womöglich der ein oder andere Fan die Frage: Wie sieht der Cast der neuen Harry-Potter-Serie aus?

Wer sind die aktuellen Favoriten für die Harry-Potter-Serie?

Diese Frage lässt sich aktuell nicht abschließend beantworten, dafür kennen wir aber zumindest schon einmal die Favoriten für ein paar der wichtigsten Rollen. Wie unter anderem Deadline berichtet, haben es die Verantwortlichen hinter der HBO-Serie auf die folgenden Darsteller abgesehen:

Brett Goldstein (Ted Lasso, Thor: Love and Thunder) könnte Rubeus Hagrid verkörpern und damit in die Fußstapfen des 2022 verstorbenen Schauspielers Robbie Coltrane treten.

Für die Rolle von Professor Minerva McGonagall befinden sich demnach aktuell die Schauspielerinnen Sharon Hogan (Catastrophe, Game Night) und Rachel Weisz (Die Mumie, The Favourite) in der engeren Auswahl. In den Kinofilmen wurde McGonagall von der 2024 verstorbenen Maggie Smith verkörpert.

Bisher galt Mark Rylance (Dunkirk, Ready Player One) als Favorit für die Rolle von Albus Dumbledore, nun gesellt sich Mark Strong (Kingsman, Dune Prophecy) dazu.

Zuvor wurde offenbar Paapa Essiedu (Gangs of London, I May Destroy You) für den Part als Severus Snape ins Auge gefasst.

Beachtet dabei: Ob diese Darstellerinnen und Darsteller tatsächlich in den entsprechenden Rollen gecastet werden, muss sich erst zeigen. Dem Bericht von Deadline zufolge soll HBO noch keine offiziellen Angebote rausgeschickt haben – HBO hält sich mit konkreten Informationen derzeit eher bedeckt.

Es bleibt also abzuwarten, wie genau der Cast der Harry-Potter-Serie letztendlich aussehen wird. So bleibt zum Beispiel ebenfalls offen, wer für die Rollen von Harry, Ron und Hermine in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson tritt. Auf besagte Stellen sollen sich insgesamt über 32.000 Kinder beworben haben.

Da schon 2025 gedreht werden soll, können wir aber bald mit handfesten Infos rechnen.

Wann genau die Harry-Potter-Serie startet, lässt sich momentan nur grob eingrenzen. HBO-Chef Casey Bloys ließ erst kürzlich durchblicken, dass ein Release Ende 2026 realistisch, der Start irgendwann 2027 aber viel wahrscheinlicher wäre.

Für das Projekt ist derweil Francesca Gardiner (Succession) verantwortlich, während Regisseur Mark Mylod (Game of Thrones) gleich mehrere Episoden inszenieren soll.