Harry Potter: Das HBO-Reboot könnte gleich zwei große Namen verpflichten, darunter einen Oppenheimer-Star

Welche Schauspieler werden die Nachfolger von Fiona Shaw (Petunia Dursley) und Ian Hart (Quirinus Quirrell)? HBO hat scheinbar schon Vorschläge.

In den letzten Monaten machten bezüglich der Besetzung der neuen Harry-Potter-Serie so einige Gerüchte die Runde.

Während kürzlich vermutet wurde, wer in der engeren Auswahl für Albus Dumbledore und Minerva McGonagall sein könnte, kommen jetzt neue Vermutungen zu weiteren Schauspielern auf.

Oppenheimer und Fleabag trifft auf Harry Potter?

Gerüchten zufolge sollen Phoebe Waller-Bridge und Cillian Murphy in der engeren Auswahl für die Rollen von Harrys grantiger Tante Petunia Dursley und seinem Professor für die Verteidigung gegen die dunklen Künste Quirinus Quirrell sein.

Laut dem Branchen-Insider Daniel Richtman, soll HBO der 39-jährigen Schauspielerin bereits ein Angebot gemacht haben, während Murphy aktuell nur in Betracht gezogen wird.

Der galt immerhin zuletzt noch als heißer Kandidat für »den, dessen Name nicht genannt werden darf« (für Muggel: Voldemort).

Beachtet dabei: Es handelt sich hierbei lediglich um Gerüchte und keine offiziellen Ankündigungen von HBO. Demnach wird sich noch zeigen, ob die Darsteller wirklich für die entsprechenden Figuren gecastet werden.

Die Schauspieler sagen euch nichts? Kein Problem.

Wer sind Phoebe Waller-Bridge und Cillian Murphy?

Zuletzt spielte Waller-Bridge 2023 in Indiana Jones und das Rad des Schicksals neben Harrison Ford die weibliche Hauptrolle. Viele werden die Darstellerin zudem aus der Amazon-Serie Fleabag kennen.

Der Film Oppenheimer bescherte Cillian Murphy 2024 den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Sein Hollywood-Durchbruch gelang dem 48-jährigen Schauspieler als Bösewicht Scarecrow in Batman Begins (2005).

Was wir bis jetzt zum Harry-Potter-Reboot wissen

Viel ist zum Reboot derweil noch nicht bekannt, jedoch peilt Warner Bros. eine Veröffentlichung für das Jahr 2026 an.

Die Serie soll sieben Staffeln bekommen, wobei jede Season grob der Handlung des jeweiligen Buches folgt. Demnach plant man mehr Details der Romane zu verfilmen, die in den Filmen weggelassen werden mussten.

Die Dreharbeiten sollen tatsächlich noch 2025 starten, demnach müssen HBO und Warner Bros. den Cast für ihre Serie so langsam festlegen.

Francesca Gardiner (The Man in the High Castle, His Dark Materials) fungiert als Showrunnerin, während Mark Mylord (Game of Thrones, Succession) die Position als erster Regisseur schmückt.