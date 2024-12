Harry Potter: Die HBO-Serie hat ihren neuen Snape vielleicht schon gefunden

Alan Rickman spielte den scheinbar emotionslosen Lehrer von Hogwarts in den Originalfilmen. Bildquelle: Warner Bros.

In den Original-Filmen wurde Severus Snape von Alan Rickman gespielt. Der Hauslehrer von Slytherin hatte seine ganz persönlichen Differenzen mit dem Titelheld Harry Potter.

Im Jahre 2016 starb der 69-jährige Rickman an Krebs. Demnach fragen sich Fans, wer für die kommende Serie in die großen Fußstapfen des beliebten Schauspielers treten könnte. HBO könnte den idealen Kandidaten jetzt gefunden haben, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Wer könnte der neue Severus Snape sein?

HBO soll dem Darsteller Paapa Essiedu die Rolle bereits angeboten haben. Ob es schon konkrete Verhandlungen gab, ist aktuell noch nicht bekannt.

Eine Bestätigung seitens des Senders gibt es nicht, aber HBO macht in einem kurzen Statement deutlich, dass es erst offizielle Informationen gibt, wenn auch alles unter Dach und Fach ist.

Wir sind uns bewusst, dass eine solch hochkarätige Serie eine Menge Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns durch die Vorproduktion arbeiten, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.

Sagen wir mal so: Ein Dementi klingt zumindest anders.

Wer ist Paapa Essiedu?

Zuletzt spielte der 34-Jährige unter anderem neben Saoirse Ronan in dem Film The Outrun (2024) mit. Auch in Serien wie Gangs of London (2020-2022) oder Black Mirror (2023) war der Darsteller schon zu sehen.

Für seine Rolle in I May Destroy You (2020) wurde Essiedu sogar für einen Emmy nominiert. Die Auszeichnung in der Kategorie Herausragender Nebendarsteller in einer limitierten Serie oder einem Anthologie-Film ging jedoch 2021 letztendlich an Evan Peters (Mare of Easttown).

Was wir bis jetzt über die Harry-Potter-Serie wissen

Einen konkreten Release-Termin für die Serie gibt es noch nicht, aber Warner Bros. peilt eine Veröffentlichung für das Jahr 2026 an.

Geplant sind sieben Staffeln, wobei jede Season auf dem jeweiligen Buch basieren soll. Demnach wird die Serie grob den Handlungen der Romane folgen.

Es werden zudem immer wieder Gerüchte über einen möglichen Cast laut. Anfang November 2024 wurde vermutet, dass HBO anscheinend einen klaren Favoriten für die Rolle von Dumbledore hat.

Im September 2024 äußerte sich der Darsteller Gary Oldman über eine mögliche Rückkehr in das Harry-Potter-Universum. In den Originalfilmen spielte der 66-Jährige Sirius Black, Harrys Patenonkel.

Dabei scherzte Oldman, dass er vermutlich in ein paar Jahren eher Dumbledore spielen könnte. Falls ihr mehr darüber erfahren möchtet, findet ihr im obigen Kasten einen passenden Artikel dazu.