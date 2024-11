Harry Potter: Die HBO-Serie hat ihren Dumbledore vielleicht jetzt schon gefunden

Für die Rolle von Albus Dumbledore in der kommenden HBO-Serie gibt es einen klaren Favoriten. Bildquelle: Warner Bros.

2026 werden wieder Briefe für angehende Hexen und Zauberer verteilt - wir Muggel müssen dabei leider leer ausgehen. Dafür lässt uns HBO erneut an den Abenteuern von Harry Potter teilnehmen, sobald das geplante Serien-Reboot an den Start geht.

Natürlich werden die neuen Schüler von Hogwarts dabei von Albus Dumbledore empfangen – und vielleicht wissen wir schon jetzt, wer den Schulleiter verkörpern wird. Laut Variety hat HBO einen ganz klaren Favoriten für die Rolle: Mark Rylance.

Wird Mark Rylance für HBO zu Dumbledore?

Filmfans dürften den 64-jährigen Schauspieler aus Produktionen wie Bridge of Spies, Dunkirk, Ready Player One oder BFG: Big Friendly Giant kennen. Rylance hat in der Vergangenheit also schon mit Branchengrößen wie Steven Spielberg oder Christopher Nolan zusammengearbeitet.

Mark Rylance in Bridge of Spies - für seine Performance wurde der heute 64-jährige Schauspieler mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Beachtet dabei jedoch: Mark Rylance wurde noch nicht als Dumbledore gecastet! Tatsächlich haben zum aktuellen Zeitpunkt auch keine Verhandlungen zwischen HBO und dem Schauspieler stattgefunden.

Stattdessen steht Rylance auf HBOs Wunschliste für Dumbledore in der Harry-Potter-Serie ganz oben, während man schon mal die Fühler bezüglich dessen Interesse und Verfügbarkeit ausgestreckt hat.

Sollte der mit dem Oscar als bester Nebendarsteller in Bridge of Spies ausgezeichnete Rylance tatsächlich zu Dumbledore werden, wäre er bereits der vierte Schauspieler in der Rolle. Zuvor streiften sich Richard Harris (Harry Potter 1-2), Michael Gambon (Harry Potter 3-8) und Jude Law (Phantastische Tierwesen 2-3) die Zaubererrobe über.

3:08 Im Trailer zu Phantastische Tierwesen 2 tritt Jude Law als Dumbledore auf

Was ihr sonst zur Harry-Potter-Serie wissen solltet

Derweil gibt es übrigens noch keine Informationen zum Casting von Harry, Ron und Hermine für die neue TV-Serie. Da die bereits 2026 an den Start gehen soll, dürften konkrete Informationen nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt, für das Reboot von Harry Potter ist Francesca Gardiner (Succession) verantwortlich. Dabei arbeitet die Showrunnerin mit Regisseur Mark Mylod (Game of Thrones) zusammen, der gleich mehrere Episoden inszeniert.

Die Harry-Potter-Serie soll sich unter HBO recht vorlagengetreu an die Vorlage von J.K. Rowling halten und den insgesamt sieben Romanen jeweils eine Staffel widmen. Für die Laufzeit plant der US-Sender eine Laufzeit von insgesamt zehn Jahren ein. Währenddessen hat es sich aber zumindest mit Phantastische Tierwesen im Kino ausgehext.