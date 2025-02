Für die Harry-Potter-Serie von HBO steht jetzt der neue Dumbledore fest - er hat einen der besten TV-Killer gespielt

John Lithgow (links) wird der nächste Albus Dumbledore und reiht sich somit in die Reihen von Richard Harris, Michael Gambon (rechts) und Jude Law ein. Bildquelle: 20th Television / Warner Bros.

Anfang Februar 2025 rückte ein Schauspieler in den Mittelpunkt der Suche nach HBOs Dumbledore: John Lithgow (via Deadline). Jetzt wird klar: Der 79-Jährige soll wirklich den Mentor von Harry Potter spielen!

Lithgow bestätigt es, aber HBO ist noch nicht bereit

In einem Interview mit ScreenRant verkündet John Lithgow die frohe Botschaft von seinem neuen Job als Schulleiter von Hogwarts.

Nun, es kam für mich völlig überraschend. Ich habe gerade den Anruf vom Sundance Film Festival für einen anderen Film erhalten, und es war keine leichte Entscheidung, denn ich befürchte, dass sie [die Entscheidung] das letzte Kapitel meines Lebens prägen wird. Aber ich bin sehr aufgeregt. Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder Harry Potter zu. Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwer gefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe »Ja« gesagt.

Beachtet dabei jedoch, dass HBO den Deal noch nicht offiziell bestätigt hat. Jedoch würde Lithgow nicht ohne Grund ein solch eindeutiges Statement abgeben. Demnach können wir wohl davon ausgehen, dass alles bereits in trockenen Tüchern ist.

Was hat John Lithgow bisher gemacht?

Tatsächlich ist John Lithgows Filmographie sehr beachtlich. Vielen wird der Schauspieler als Serienmörder Arthur Mitchell - besser bekannt als »Trinity Killer« - aus der Serie Dexter (2009) im Gedächtnis geblieben sein.

Der Darsteller wirkte ebenfalls in Filmen wie Interstellar, The Accountant oder in Serien wie The Crown und The Old Man mit. Zuletzt übernahm Lithgow eine Rolle im Thriller Conclave, der aktuell für acht Oscars nominiert ist.

In Conclave (2024) spielt John Lithgow an der Seite von Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes

Was wir bis jetzt zum neuen Harry-Potter-Reboot wissen

Die Serie soll sieben Staffeln bekommen. Jede Season folgt der Handlung des jeweiligen Buches. Demnach bietet das Reboot die Möglichkeit, mehr Details aus den Romanen zu verfilmen, die in den Originalfilmen ausgelassen werden mussten.

Warner Bros. und HBO planen eine Veröffentlichung für das Jahr 2026.

John Lithgow wäre mit seinen 79 Jahren übrigens der bisher älteste Albus Dumbledore. Richard Harris spielte den Zauberer in den ersten beiden Teilen und war zu Beginn seines magischen Abenteuers 71 Jahre alt. Sein Nachfolger Michael Gambon startete mit einem Alter von 64 Jahren seine Magier-Karriere. Als jüngster Dumbledore gilt übrigens Jude Law, der den späteren Schulleiter in den letzten beiden Filmen von Phantastische Tierwesen verkörperte.

Wer aktuell bei HBO für andere Rollen in Frage kommt, könnt ihr in den oben verlinkten Artikeln nachlesen.