Bereits 2018 wurde Videomaterial aus einem Harry-Potter-Rollenspiel geleakt. Nun soll das RPG offenbar bald enthüllt werden. Darauf deuten zumindest eine Stellenausschreibung sowie Aussagen des bekannten Branchen-Experten Jason Schreier (Kotaku) und des Lead Designers von Avalanche Software hin.

Vier Hinweise deuten auf die Enthüllung hin

Job für ein AAA-Titel: Die Warner Media Group listet auf ihrer Karriere-Seite ein Jobangebot für einen Lightning Technical Artist, der an einem AAA-Spiel arbeiten soll, das »bald angekündigt wird«.

Die Warner Media Group listet auf ihrer Karriere-Seite ein Jobangebot für einen Lightning Technical Artist, der an einem AAA-Spiel arbeiten soll, das »bald angekündigt wird«. Bekannter Leaker macht Andeutung: Ein Nutzer im Resetera-Forum zweifelte an, dass Warner Bros. zwei Spiele gleichzeitig ankündigen wird. Der gewöhnlich gut informierte Branchen-Insider Shinboi602 antwortete darauf »Bist du sicher?«

Ein Nutzer im Resetera-Forum zweifelte an, dass Warner Bros. zwei Spiele gleichzeitig ankündigen wird. Der gewöhnlich gut informierte Branchen-Insider Shinboi602 antwortete darauf »Bist du sicher?« Hinweis von Jason Schreier: Auch der bekannte Enthüllungsjournalist Jason Schreier gab eine Antwort ab. Er meint »Wenn es nur eine Veranstaltung gäbe, auf der man zwei Spiele gleichzeitig ankündigen kann!« Schreier selbst bestätigte zudem per Direktnachricht auf Twitter, dass sich das Spiel noch in Entwicklung befindet.

Auch der bekannte Enthüllungsjournalist Jason Schreier gab eine Antwort ab. Er meint »Wenn es nur eine Veranstaltung gäbe, auf der man zwei Spiele gleichzeitig ankündigen kann!« Schreier selbst bestätigte zudem per Direktnachricht auf Twitter, dass sich das Spiel noch in Entwicklung befindet. Kommentar von Avalanche: Der Lead Designer Troy Leavitt bestätigte auf Twitter, dass die Ankündigung »bald« kommen wird.

Von offizieller Seite ist zwar noch nichts bestätigt, gerade Hinweise wie der des Lead Designers lassen sich aber fast als Teaser verstehen. Nach der Ankündigung soll es allerdings noch ein Weilchen dauern, bis das Spiel auch wirklich erscheint.

Worum geht's im Harry-Potter-RPG?

Erst im Februar haben sich unsere Kollegen von der GamePro die bereits bekannten Informationen noch einmal genauer angesehen und erklären, was wir voraussichtlich in Sachen Setting und Gameplay erwarten dürfen.

Das Spiel wird demnach im 19. Jahrhundert zur Zeit des Aufstiegs Grindelwalds angesiedelt sein. Zudem soll es sich wohl um ein Open-World-Spiel handeln, in dem ihr nicht nur den Unterricht besucht, sondern auch gegen Monster kämpft.

Wer schon jetzt ein neues Rollenspiel im Universum von Harry Potter spielen will, kann sich eine Mod für Minecraft herunterladen. Auf einer speziellen Karte erkundet ihr bekannte Orte, löst Quests und Rätsel und erarbeitet euch so einen Ruf in der Zauberer-Welt.