Komplettes Harry-Potter-Rollenspiel in Minecraft ab jetzt spielbar

Wenn ihr von einem richtigen Harry-Potter-Rollenspiel träumt, das euch endlich mit dem heiß begehrten Brief nach Hogwarts schickt, kommt Hilfe aus einer überraschenden Ecke: Über eine Mod für Minecraft ist ein RPG zur Zauberschule entstanden, das ihr ab jetzt spielen könnt.

Die Karte kommt mit passenden Quests und Rätseln, die es zu lösen gilt. Ihr dürft allein oder mit Freunden losziehen und euch einen Namen in der Zaubererwelt machen, während ihr Hogwarts und weitere Schauplätze aus dem Bücher und Filmen wie die Winkelgasse oder Gleis 9 3/4 erkundet, in der Diagon Alley handelt, mit mächtigen Zaubersprüchen kämpft oder euch ein Quidditch-Match mit euren Freunden liefert.

Hier könnt ihr die Mod gratis herunterladen

Bei der aktuellen Version der Mod handelt es sich allerdings um eine Alpha. Erwartet also kein perfektes Spiel und rechnet zum Launch noch mit Bugs und anderen Fehlern. Die Harry-Potter-Welt für Minecraft steht über gumroad zum Download bereit. Ihr könnt die Mod gratis herunterladen oder einen freiwilligen Betrag spenden. Zur Auwahl stehen eine Lite-Version für schwächere Hardware, sowie die Standard-Variante.

