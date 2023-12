Trotz Rekordjahren - Konzern hinter D&D und Magic: The Gathering entlässt 1.100 Angestellte

Bei Hasbro entlässt euch bei Wizards of the Coast Angestellte - trotz steigenden Einnahmen.

Für viele Angestellte bei Hasbro geht das Jahr mit einer schlechten Nachricht zu Ende. Das Unternehmen erfährt die zweite große Entlassungswelle dieses Jahr. Auch Wizards of the Coasts, die Macher von Dungeons & Dragons sowie Magic: The Gathering, trifft es, obwohl die Sparte ein ziemlich erfolgreiches 2023 vorweisen kann.

Hasbro entlässt 1.100 Angestellte

Wie GeekWire berichtet, plant Hasbro in den kommenden sechs Monaten etwa 1.100 Angestellte zu entlassen. Laut einem internen Memo von CEO Chris Cocks ist dieser Schritt notwendig, um »die Basis des Unternehmens profitable und solide« zu halten.

Cocks erklärt weiter, dass der Großteil der Entlassungen erst 2024 geschieht und den Betroffenen bei dem Übergang geholfen werden soll. Wie das konkret aussieht, erklärt der CEO nicht.

Wizards of the Coast besonders betroffen

Hasbros Tochterunternehmen Wizards of the Coast scheint es besonders hart zu treffen. Das gesamte Ausmaß und die Verteilung der Kündigungen sind zwar bisher nicht abzusehen, doch traf es bei WotC bereits viele Führungspersonen.

Der Tabletop-Journalist Christian Hoffe hat auf X, ehemals Twitter eine List mit den laut LinkedIn betroffenen Personen zusammengetragen:

Link zum Twitter-Inhalt

Rekordjahre für Wizards of the Coast

In einem Investorentreffen im Oktober 2023 verkündete Chris Cocks, dass »Magic und D&D beide Rekordjahre hatten.«

Hasbros offiziellen Zahlen aus dem Bericht zum dritten Quartal 2023 zufolge, stiegen die Einnahmen durch WotC und das Segment Digital Gaming um 40 Prozent zum Vorjahr. In Zahlen bedeute das eine Erhöhung der Einnahmen von 303,5 Millionen US-Dollar auf 423,6 Millionen US-Dollar.

Cocks nennt hier vor allem den großen Erfolg von Baldur’s Gate 3 und die Magic-Karten zu Der Herr der Ringe als einflussreichste Faktoren.

Hasbros CEO hat dieses Jahr übrigens laut den offiziellen Dokumenten der US-Börsenaufsicht im vergangenen Jahr gut 11 Millionen US-Dollar verdient (Gehalt plus Boni).

Zwar betreffen die Entlassungen das ganze Unternehmen, doch trifft es bei Wizards of the Coast viele der Menschen, die für den aktuellen Erfolg der Sparte verantwortlich sind. Könnt ihr solche Entscheidungen nachvollziehen, wenn Führungspositionen weiter Millionen verdienen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.