Magic-Karte für mindestens 2 Millionen Euro: Rapper kauft den Einen Ring

Ob Frodo den Einen Ring wohl auch verkauft hätte?

Was für ein unglaublicher Schatz! Mit dem neuen Herr-der-Ringe-Set für Magic: The Gathering veröffentlichte Wizards of the Coast auch eine Version von Der Eine Ring, die nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt existiert. Was natürlich hervorragend zum Thema passt und vor allem tausende Schatzsucher auf den Plan rief.

Gefunden wurde die Karte bereits vor einigen Wochen, jetzt hat der Glückspilz seinen Fund in einen echten Schatz verwandelt - die Karte wurde nämlich verkauft und zwar an einen weltbekannten Rapper und Magic-Fan.

Rapper kauft Ring

Auf Twitter teilt der aus Kanada stammende Finder der Karte, Brook Trafton, ein Video, in dem er die Karte überglücklich seinem neuen Besitzer überreicht. Bei dem handelt es sich um niemand geringeres als den bekannten Rapper Post Malone.

Das ist mein wahrgewordener Traum. Post Malone zu treffen und ihm die Eine Ring-Karte zu verkaufen, ist ein Moment wie im Märchen. Post Malone, Wizards of the Coast, ihr habt mein Leben verändert. Solche Dinge passieren Leuten wie mir nicht. Für immer dankbar.

Post Malone ist schon lange in der MTG-Community als prominenter Fan des Kartenspiels bekannt und gelangte als bekannter Musiker und Produzent an ein beachtliches Vermögen. Das war auch notwendig, um diese extrem seltene Karte zu bekommen.

Bereits zuvor zeigten sich viele Persönlichkeiten und Unternehmen an dem Kauf der Karte interessiert. Im Vorfeld gab es ein Angebot aus Spanien von sage und schreibe 2 Millionen Euro. Wie viel Geld Post Malone jetzt tatsächlich für den Einen Ring auf den Tisch gelegt hat, ist allerdings nicht bekannt.

Wie wurde die Karte gefunden?

Schon Anfang Juli kam heraus, dass jemand die extrem seltene Karte gefunden hat. Book Trafton hielt sich mit einem schnellen Verkauf aber zurück und wartete erst einmal die Angebote ab. Das Magazin Dexerto interviewte den Ringträger und wollte erfahren, wie er in den Besitz der Karte kam.

Hier erzählt Trafton, dass er eigentlich eine Sammlerbox des Sets vorbestellt hatte, die am 17. Juli abholbereit war. Allerdings ist er am 16. Juni früh aufgewacht und zur Öffnungszeit in den Laden gewandert. Hier kaufte er sich zwei Sammlerboxen und fand den Einen Ring im sechsten Boosterpack. So sieht die Karte übrigens aus:

Was haltet ihr von der kompletten Geschichte? Gönnt ihr dem Finder der Karte sein Glück? Haltet ihr eine solche Schatzsuche in der MTG-Community für zielführendend oder eher problematisch? Glaubt ihr, Wizards of the Coast wird daraus eine regelmäßige Sache machen und nun öfter derart seltene Versionen einer Karte produzieren? Schreibt es in die Kommentare!