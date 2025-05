»Ich hab' ihnen gesagt, sie können mich mal« - Warum Marvels Hawkeye Staffel 2 eine klare Absage erteilt

Weil Disney laut Jeremy Renner beim Gehalt sparen will, kehrt der Avengers-Star erstmal nicht für eine Staffel 2 von Hawkeye zurück. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Vier Jahre ist es schon her, seit Jeremy Renner für Marvel das letzte Mal Pfeile verschossen hat. In Avengers 5 dürften wir Clint Barton definitiv wiedersehen, doch für eine Staffel 2 von Hawkeye sieht es aktuell schlecht aus.

Wieso Jeremy Renner aktuell zu Hawkeye: Staffel 2 Nein sagt

Aus den Gründen dafür macht Renner kein Geheimnis. Im Gespräch mit High Performance lässt der Hawkeye-Darsteller durchblicken, dass er von Disneys Pfennigfuchsern ein Angebot erhalten hat, das er schlichtweg als beleidigend empfand:

Ich wurde gefragt, ob ich eine zweite Staffel [für Hawkeye] machen will und sie haben mir die Hälfte des Gehalts angeboten, [das ich noch für die erste Season bekommen habe]. Und ich dachte mir: Naja, es wird mich doppelt so viel Arbeit für die Hälfte des Geldes und acht Monate meiner Zeit kosten [...]. Ich habe dann nur gemeint: Wie bitte? Warum? Denkt ihr, ich bin nur noch ein halber Jeremy, nachdem ich überfahren wurde? Vielleicht wollt ihr mir deswegen nur die Hälfte von dem zahlen, was ich bei Staffel 1 verdient habe.

Für den Kontext: 2023 wurde Jeremy Renner von seinem eigenen Schneepflug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Das resultierte in über 30 Knochenbrüchen und mehreren Notoperationen. Nach einem Genesungsprozess von mindestens einem Jahr fühlt sich der 54-jährige Schauspieler mittlerweile wieder fit genug, um vor der Kamera zu stehen.

1:52 Hawkeye: Offizieller Trailer zur Marvel-Serie stellt Clint Bartons Nachfolgerin Kate Bishop vor

Autoplay

Im Interview holt der Hawkeye-Darsteller zu seinem Konflikt mit Marvel beziehungsweise Disney weiter aus:

Dabei muss ich betonten: Das kam nicht von Marvel, sondern von Disney. Aber auch nicht richtig Disney, sondern von deren Pfennigfuchser, also Buchhalter. Ich habe ihnen gesagt, sie können mich mal. Ich meine, das Angebot ist einfach beleidigend. Wir befinden uns hier nicht auf Augenhöhe.

Warum schaut Disney so genau auf Jeremy Renners Gage?

Über die Gründe für Disneys geplante Gehaltsanpassung bei der zweiten Hawkeye-Staffel lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise sollte dabei Jeremy Renner als Clint Barton gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen und Hailee Steinfeld als Kate Bishop das Rampenlicht überlassen.

Möglicherweise zählt das zu den Maßnahmen von Disney, die bei neuen Filmen und TV-Serien mehr aufs Geld schauen wollen. Bei vorangegangenen TV-Produktionen explodierten teilweise die Kosten - Secret Invasion soll beispielsweise 212 Millionen und She-Hulk 225 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Trotzdem ist es für Hollywood eher ungewöhnlich, die Gehälter von wiederkehrenden Stars zu drücken, auch wenn sie nur für kleinere Rollen zurückkehren. Paradebeispiel gefällig? Für acht Minuten Leinwandzeit in Spider-Man: Homecoming bekam Robert Downey Jr. zehn Millionen US-Dollar gezahlt. Für Avengers 5 und 6 beläuft sich die Gage des Iron-Man-Darstellers nun auf mindestens 80 Millionen US-Dollar.

Ob eine Staffel 2 für Hawkeye noch zustande kommt - und dann mit oder ohne Jeremy Renner - muss sich zeigen. Zumindest aktuell sieht es nicht unbedingt danach aus.

Wie es ganz offiziell mit neuen Marvel-Filmen und -Serien weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Gerade erst ist Thunderbolts in den Kinos gestartet, als Nächstes stehen Fantastic Four und Avengers: Doomsday an.