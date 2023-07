200 Millionen Dollar-Budget: Warum ist die neueste Marvel-Serie so absurd teuer?

Das dürfte selbst Disney wehtun: Secret Invasion ist für die Marvel Studios ein teurer Spaß und schneidet von allen MCU-Serien bisher am zweitschlechtesten ab. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

In der Regel lässt sich Marvel nicht so wirklich in die Karten schauen, was die Budgets der eigenen TV-Serien für Disney Plus angeht. Dank einem Bericht von Forbes wissen wir aber zumindest, wie viel das neueste und damit aktuellste Projekt gekostet hat: Secret Invasion.

Teurer als so manches Leinwand-Feuerwerk

So soll das Budget von Secret Invasion auf stolze 211,6 Millionen US-Dollar kommen, was damit die Kosten für den ein oder anderen Kino-Blockbuster in den Schatten stellt. Zum Vergleich: Jüngere MCU-Filme wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania kommen auf 200 Millionen, Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf 250 Millionen US-Dollar.

Es geht auch billiger: Dass es im Superhelden-Genre aber auch wesentlich günstiger gehen und damit trotzdem Geld gemacht werden kann, zeigen die zwei folgenden Filme mit verhältnismäßig geringem Budget: DCs Joker mit Joaquin Phoenix kostete zum Beispiel nur 55 Millionen US-Dollar, Deadpool mit Ryan Reynolds 55 Millionen.

Bei Secret Invasion scheint der Erfolg aber eher auszubleiben. Mit einer Quote von 994.000 Zuschauern bei der Serienpremiere platziert sich die Serie um Samuel L. Jacksons Nick Fury nur vor Ms. Marvel auf dem vorletzten Platz. Loki thront mit 2,5 Millionen Zuschauern derweil weiter unangefochten auf Platz 1.

Die bisher erfolgreichste und vielleicht auch beste Marvel-Serie: Loki mit Tom Hiddleston. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Warum ist Secret Invasion so kostspielig?

Falls ihr Secret Invasion bereits geguckt habt, werdet ihr euch vielleicht fragen: Was macht die Marvel-Serie denn bitte so teuer? Immerhin verzichtet die Marvel-Serie (zumindest bisher) auf aufwendige Effekte, Action-Setpieces oder exzessives CGI.

Natürlich dürften hier Gagen für gefragtere Schauspieler wie zum Beispiel Samuel L. Jackson, Ben Mendelssohn oder Emilia Clarke durchaus eine Rolle gespielt haben.

Secret Invasion sollte gar nicht so teuer werden: Der Bericht von Forbes enthüllt aber auch, dass Secret Invasion das ursprünglich eingeplante Budget ernsthaft überschritten hat. Das dürfte den exzessiven Nachdrehs für die Marvel-Serie zu verdanken sein. Samuel L. Jackson persönlich verriet, dass die ganze vier Monate andauerten - definitiv kein Pappenstiel.

1:59 Secret Invasion: Nick Fury bereitet sich im Trailer auf seine letzte Schlacht vor

Qualität vor Quantität?

In Zukunft gibt es weniger Marvel und Star Wars: Im Anbetracht dessen, dass bei den Marvel- und auch Star Wars-Serien bisher eher selten alles glatt gelaufen ist - sei es in Bezug auf Kritiken der Presse oder Fans oder Produktionsschwierigkeiten - ist es gar nicht verwunderlich, dass Disney zukünftig auf die bremse tritt.

CEO Bob Iger gab erst kürzlich bekannt, die Quantität neuer Star Wars- und Marvel-Produktionen runterschrauben. Mehr dazu und außerdem zu neuen Marvel-Filmen und -Serien lest ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von dem verhältnismäßig hohen Budget von Secret Invasion? Wie gut gefällt euch die Marvel-Serie um Samuel L. Jackson als Nick Fury bisher? Freut ihr euch darüber, dass Disney bei neuem Marvel- und Star Wars-Content auf die Bremse drückt oder bedauert ihr die Entscheidung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!