Die umstrittenste Marvel-Serie war wohl noch teurer als ursprünglich gedacht

She-Hulk war für Marvel nicht gerade ein kostengünstiger Spaß. Das betrifft aber sogar genau genommen einen Großteil der TV-Serien für Disney Plus.

Marvel-Serien kosten viel Geld. Offenbar zu viel, denn für zukünftige TV-Produktionen überdenken die Marvel Studios ihre Strategie nochmal. Laut einem neuen Bericht von Variety soll zum Beispiel eine Folge She-Hulk bis zu 25 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Bei neun Episoden kommt She-Hulk damit auf eine Summe von 225 Millionen. Zum direkten Vergleich: Die achte und letzte Staffel Game of Thrones voller Schlachten und CGI-Drachen kostete insgesamt 90 Millionen US-Dollar.

Die Kosten von Marvel-Serien im Vergleich

Das macht She-Hulk aber nicht unbedingt zur teuersten MCU-Serie. WandaVision und Hawkeye sollen vergleichsweise viel gekostet haben, während Moon Knight mit einem Budget von 147,9 Millionen US-Dollar daherkam, was einen Preis von 24,6 Millionen pro Folge ausmacht.

Staffel 2 von Loki liegt wiederum bei 141 Millionen US-Dollar, womit die Season auf 23,5 Millionen für eine Episode kommt. Die mit Abstand teuerste Marvel-Serie für Disney Plus ist eine, die von Kritikern wie Fans am schlechtesten bewertet wurde: Secret Invasion hat insgesamt 211 Millionen US-Dollar gekostet, kommt aber im Gegensatz zu She-Hulk mit nur sechs Episoden daher.

Warum She-Hulk so teuer war? Natürlich kam alleine schon bei der Darstellung der Titel-Heldin viel CGI und kostenintensive VFX-Effekte zusammen. Dem Bericht von Variety zufolge sollen die verantwortlichen Special-Effects-Künstler vor allem mit Problemen in der Pre-Production wie zum Beispiel unausgegorenen und ständig sich verändernden Drehbüchern zu kämpfen gehabt haben.

Laut Variety sollen dabei sogar Effekte erst finalisiert worden sein, nachdem die jeweiligen Episoden bereits bei Disney Plus veröffentlicht wurden. Auch neuere Marvel-Kinofilme wurden immer wieder für durchwachsene CGI-Effekte kritisiert - so zum Beispiel Thor: Love & Thunder oder Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ist Besserung für Marvel-TV in Sicht?

Für zukünftige TV-Produktionen will Marvel nun aber seine Strategie überdenken: Angefangen bei Daredevil: Born Again sollen jetzt Serien- anstelle von Filmexperten die Produktionen von Disney Plus überwachen. Marvel-Serien funktionieren damit zukünftig nicht mehr als für sich alleinstehende Events, sondern entsprechen einem klassischen TV-Format.

Mehr dazu, wie es mit neuen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe weitergehen soll, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie zufrieden seid ihr mit den Serien des Marvel Cinematic Universe? Welche TV-Produktion für Disney Plus ist euer bisheriger Favorit und welche davon hat euch am wenigsten gefallen? Was erhofft und erwartet ihr euch von zukünftigen Filmen und TV-Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!