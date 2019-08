Bei der Macht von Grayskull! He-Man kehrt zurück: Produzent Kevin Smith (Clerks, Jay and Silent Bob) entwickelt für Netflix eine neue Animationsserie namens Masters of The Universe: Revelation. Auf der Power-Con in Anaheim stellte der Filmemacher und Comic-Fan seine neue Produktion den Fans vor.

Geplant ist ein Sequel zur Kultserie Masters of the Universe aus den 80er Jahren, die mit einer völlig neuen Geschichte der Kampf von He-Man um Eternia und Schloss Grayskull gegen den Oberschurken Skeletor fortsetzt. So dürfen wir laut Smith viele weitere bekannte Figuren zurückerwarten, wie etwa Teela, Man-at-Arms, Orko, Cringer, Evil-Lyn, Randor, Marlena und einige mehr. Viel mehr möchte er aber zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Auch darf man gespannt sein, ob ein Crossover mit der neuen Netflix-Trickserie She-Ra geplant ist, die ja bekannterweise im gleichen Universum angesiedelt ist.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs — Masters of the Universe (@MastersOfficial) August 18, 2019

Neuer He-Man Kinofilm in Arbeit

Zeitgleich arbeitet Sony mit Mattel an einer seit geraumer Zeit geplanten Neuverfilmung von Masters of the Universe fürs Kino. Erst im Frühjahr hat das Studio im jungen Shootingstar Noah Centineo einen neuen He-Man-Darsteller gefunden. Bekannt wurde er mit dem Netflix-Film To All the Boys I've Loved Before aus dem Jahr 2018.

Für die Regie sind die beiden noch wenig bekannten Brüder Aaron und Adam Nee (Band of Robbers) vorgesehen. Das Drehbuch stammt von den Iron Man-Autoren Matt Holloway und Art Marcum. Noch steht kein konkreter Kinostarttermin fest.

Masters of the Universe als Spiel und Film

Mattels Actionfigur He-Man und die Masters of the Universe begeistert schon Generationen von Fans. Neben der kultigen Zeichentrickserie entstand in den 1980er Jahren auch ein erster Kinofilm mit Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als sein Erzfeind Skeletor.

Inzwischen gibt es zahlreiche Comics und Videospiele. Mit dem geplanten Film-Reboot und der neuen Netflix-Animationsserie stehen die Chancen für neue Spiele der Reihe gut.