Der Hexenwald lädt am 12. April alle arglosen Spaziergänger ein, sich in ihm zu verlaufen. Glücklicherweise muss in Hearthstone niemand um sein Leben fürchten, sondern kann sich stattdessen mit 135 neuen Karten und einem weiteren Spielmodus vergnügen.

Der heißt Monsterjagd und funktioniert ähnlich wie Schatzjagd aus der letzten Erweiterung. Nur duelliert ihr euch hier als einer von vier exklusiv verfügbaren Helden, die nur in diesem Spielmodus spielbar sind. Nach und nach müsst ihr bis zu acht Bosskämpfe überstehen und schaltet bei jedem Sieg neue Verbesserungen für euer Deck frei.

Nachfolgend findet ihr alle Karten aus der Hexenwald-Erweiterung aufgeteilt nach neutralen Karten und den jeweiligen Klassen-Karten.

Neutrale Karten

Druide

Jäger

Krieger

Magier

Paladin

Priester

Schamane

Schurke

Hexenmeister

Neue Schlüsselwörter und Effekte

Bei den Karten gibt es zwei neue Schlüsselwörter. Karten mit Eifer können im selben Zug gespielt und einen gegnerische Diener sofort angreifen. Die Lebenspunkte des Helden können sie allerdings erst nach einer Warterunde attackieren.

Echo-Karten können wiederum in einem Zug mehrfach ausgespielt werden. Dabei erhaltet ihr jedes Mal eine Kopie in eurer Hand, sobald ihr die Karte das erste Mal beschwört. Am Ende des Zuges verschwindet die Kopie jedoch aus eurer Hand.

Daneben gibt es noch weitere Neuheiten, die sich bei einigen Karten finden. Der Fluch der Worgen tauscht die Angriffs- und Lebenspunkte eines Dieners in eurer Hand am Ende des eigenen Zuges. Sobald die Karte ausgespielt ist, wechseln die Werte aber nicht mehr. Mit den beiden legendären Karten Baku und Genn Graumähne könnte es außerdem zwei neue Deck-Archetypen geben. So gewähren einem die Diener mächtige Boni, wenn man ein Deck komplett aus Karten mit geraden oder ungeraden Manakosten erstellt.

