Wenn ihr Glück habt, schenkt Hearthstone euch Kartenpacks für über 100 Euro

Wer kann zu Geschenken schon nein sagen, denkt sich Blizzard vielleicht. Viele Spieler in sozialen Netzwerken und Foren berichten, dass sie in Hearthstone mit hunderten kostenlosen Karten-Packs überschüttet wurden. Auch in der Redaktion können wir bestätigen, dass es nach langer Pause plötzlich massenweise Kartenpakete umsonst gab.

Allerdings scheinen nicht alle Spieler bedacht zu werden. Ich selbst ging leer aus, auf Reddit ergeht es vielen genauso. Wer genau nun wie viele Packs bekommt und warum, wird nicht klar, allerdings gibt es diverse Berichte und Theorien.

Wie kann ich prüfen, ob ich Karten bekomme? Ganz einfach, indem ihr Hearthstone installiert und startet. Euch sollte direkt nach dem Hochfahren des Spiels eine Nachricht erwarten, wo ihr die kostenlosen Kartenpakete einsammeln könnt. Oder eben nicht.

Ein Experiment?

Einige Spieler berichten davon, bis zu 150 Kartenpaketen kostenlos bekommen zu haben. Die würden im Shop sonst rund 180 Euro kosten! Bei einer Spielerin aus der Redaktion kamen 80 Pakete an. Wieso der Unterschied? Und wieso bekommen manche gar nichts?

Einige Spieler spekulieren, dass es etwas mit der Zeit zu tun haben könnte, wie lange man zuletzt in Hearthstone aktiv war. Besser gesagt: Nicht aktiv war. So sollen vor allem Spieler beschenkt worden sein, die ewig kein Hearthstone angefasst hätten.

Andere Spieler meinen, es handele sich um ein Experiment von Blizzard, um frühere Spieler dazu zu bringen, wieder Geld im Kartenspiel auszugeben. Dazu würden die Berichte passen, dass vornehmlich Spieler die Geschenke erhalten, die zuvor schon Echtgeld investiert hatten.

Ich selbst zahlte nie für Hearthstone, und bleibe bislang wie gesagt außen vor. Aber Korrelation muss keine Kausalität bedeuten, all das sind letztlich nur Indizien. Was wirklich Sache ist, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen.

Wir haben bei Blizzard um eine Stellungnahme gebeten und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald uns neue Erkenntnisse erreichen.