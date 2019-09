Spieler von Hearthstone sind meist sehr kreativ in der Variation ihrer Decks und stechen immer wieder durch besondere Karten-Kombinationen hervor. So können manche Decks den Gegner schnell in die Verzweiflung treiben.

Ein Reddit-Nutzer hat nun das ganze scheinbar auf die Spitze getrieben und sich fast unendliches Schild erspielt.

Der Reddit Nutzer "Riccardo1999" veröffentliche gestern Abend ein Video, in dem er durch die clevere Kombination mehrerer Karten 655.000 Schild-Punkte erreichte. Sein Gegner spielte zwar noch eine Weile mit, wählte aber doch irgendwann verzweifelt die Aufgabe.

Wie bekommt man so viel Schild?

Zuerst einmal benötigt man wohl ein wenig Glück. So zog der Spieler direkt zu Beginn des Spieles die Karten Imperator Thaurissan und Drakkari-Verzauberin.

Ersterer reduziert die Manakosten um 1, während die Drakkari-Verzauberin Effekte am Ende des Zuges zwei Mal auslöst.

Mit den Karten "Reihenbrecher", "Flurps Grandioses Grillen" und "Geringer Zauberjapsis" waren dann die Voraussetzungen für den Trick gegeben.

Nun spielte er "Elise die Erleuchtete" aus, duplizierte mit dem Kampfschrei der Karte die eigene Hand und beschwor mit der Karte "ARGH! BIENEN!" vier Bienen, welche er den eigenen Reihenbrecher angreifen ließ. Seine Angriffswerte verdoppelten sich so durch seine Fähigkeit jedes Mal und wuchsen unglaublich an.

Mit der "Earthern Scales" Karte besiegelter er nun das Schicksal des Gegners, da diese erlaubt das eigene Schild äquivalent zum Angriffswert aufzustocken. Da der Reihenbrecher nun unglaubliche 655.364 Angriffswert hatte, transferierte der Spieler diesen auf sein Schild und entschied so das Spiel für sich.

Ist der Trick einfach?

Wie bei allen Deck-Kombinationen in Hearthstone, braucht man immer eine Portion Glück. Schließlich ist man darauf angewiesen die richtigen Karten rechtzeitig zur Hand zu haben.

So berichtet der Spieler Riccardo1999, dass er erst nach mehreren Versuchen den Trick wirklich umsetzen konnte. Ihm fehlten schlicht die richtigen Karten auf der Hand.

