Blizzard kündigte die nächste Erweiterung für das Sammelkartenspiel Hearthstone an. In »Verschwörung der Schatten« dreht sich alles um die Schurkenliga Ü.B.E.L. und die guten Verteidiger von Dalaran. Die bringen neue Mechaniken und Kreaturen in den Titel.

Die Erweiterung besteht aus insgesamt 135 neuen Karten. Acht von diesen hat der Entwickler Blizzard bereits auf der offiziellen Seite vorgestellt. Dort findet ihr auch die Informationen zu den neuen Mechaniken und Effekten von »Verschwörung der Schatten«:

Neue Kreaturen - Handlanger: Handlanger sind Kreaturen mit einer Stärke von 1/1, die besondere Schlachtrufe haben, die beim Ausspielen der Karte aktiviert werden.

Handlanger sind Kreaturen mit einer Stärke von 1/1, die besondere Schlachtrufe haben, die beim Ausspielen der Karte aktiviert werden. Neue Mechanik - Pläne: Karten, deren Stärke sich vergrößert, je länger ihr sie in der Hand haltet.

Karten, deren Stärke sich vergrößert, je länger ihr sie in der Hand haltet. Neues Keyword - Zwillingszauber: Spielt ihr einen dieser Zauber aus, aktiviert ihr nicht nur dessen Effekt, sondern erhaltet eine Kopie der Karte ohne das neue Schlüsselwort auf eure Hand.

Im Zentrum des Addons sind die fünf Oberschurken aus dem Warcraft-Universum: Meisterdieb Rafaam, König Togwaggel, Madame Lazul, Dr. Bumm und Hagatha die Hexe. Deren größte Widersacher sind die Verteidiger von Dalaran.

In der folgenden Galerie findet ihr die acht bereits vorgestellten Karten, inklusive ihrer Manakosten, Werte und Kampfschreie.

Hearthstone: Verschwörung der Schatten - Die neuen Karten des Addons ansehen

Der Release der Erweiterung ist für den 9. April 2019 geplant. Vorbestellungen sind bereits möglich. Für 49,99 Euro erhaltet ihr 50 Packs und den Kartenrücken »Lazuls Juwel« sowie eine zufällige legendäre Karte. Für 79,99 Euro bekommt ihr statt 50 packs 80 und dazu noch die Priesterhelding Madame Lazul.

