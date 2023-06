Auf Avatar 5 müssen wir noch 8 Jahre warten - und das stürzt sogar die Hauptdarstellerin in eine kleine Sinnkrise

Alle Avatar-Filme kommen später. Damit startet Teil 5 satte 22 Jahre nach Teil 1 in den Kinos. Bildquelle: Disney

Offensichtlich haben es James Cameron und Disney mit neuen Avatar-Fortsetzungen nicht allzu eilig. Die Starttermine von dem dritten, vierten und fünften Teil wurden erst kürzlich nach hinten verschoben - und das teilweise nicht zu knapp.

Wie lange müssen wir auf mehr Avatar warten?

So startet Avatar 3 nur ein Jahr später als ursprünglich geplant, der Film wurde ja auch schon parallel zu The Way of Water abgedreht. Auf Avatar 4 und 5 müssen wir aber wesentlich länger warten: Beide Filme wurden um jeweils drei ganze Jahre nach hinten verschoben.

Wir berichteten bereits darüber, dass damit die neuen Release-Termine für die nächsten Ausflüge nach Pandora wie folgt lauten:

Avatar 3 startet am 19. Dezember 2025 statt am 20. Dezember 2024

statt am 20. Dezember 2024 Avatar 4 startet am 21. Dezember 2029 statt am 18. Dezember 2026

statt am 18. Dezember 2026 Avatar 5 startet am 19. Dezember 2031 statt am 22. Dezember 2028

Langes Warten sollten Fans von Avatar aber ja eigentlich schon gewohnt sein. Immerhin dauerte es schon stolze 12 Jahre, bis nach Avatar: Aufbruch nach Pandora der zweite Film von James Camerons großer Kinoreihe über die Leinwand flimmerte.

Selbst Zoe Saldana ist schockiert

Doch falls euch die Nachricht der Release-Verschiebungen ein bisschen schockiert hat, seid ihr nicht alleine: Die Neytiri-Darstellerin Zoe Saldana teilte auf Instagram ihre Reaktion (via Cinemablend), demnach der Kinostart von Avatar 5 in 2031(!) wohl eine kleine Sinnkrise bei ihr auslöste:

Großartig! Ich werde 53 Jahre alt sein, wenn der letzte Avatar-Film rauskommt … Ich war 27, als ich den ersten Avatar gedreht hatte.

Übrigens ist nicht nur Avatar von den Release-Verschiebungen betroffen: eine Handvoll neuer Star Wars- und Marvel-Filme kommt ebenfalls später. Nur Deadpool 3 kommt ein bisschen früher, als ursprünglich geplant.

Alle Infos zu dem Thema und auch dem bald erscheinenden Ubisoft-Spiel Frontiers of Pandora findet ihr unter den obigen Links.

Wie steht ihr zu den (teilweise massiven) Release-Verschiebungen der Avatar-, Star Wars- und Marvel-Filme? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzungen von James Camerons Filmreihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!