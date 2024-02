Helldivers 2: Die beste Waffe könnt ihr schon am Anfang des Spiels freischalten

Die beste Waffe in Helldivers 2 ist eine Shotgun, die ihr schon früh freischalten könnt.

Mathematiker leisten ihren Beitrag im neuen Shooter, indem sie die Waffen in Helldivers 2 analysieren. Die den Werten nach beste Knarre wurde schnell gefunden. Wir verraten euch, um welche Waffe es sich handelt und wie ihr sie schnell bekommt.

Helldivers 2: Die beste Waffe ist eine Shotgun

Vergleicht man den potenziellen Schaden pro Sekunde, gibt es in Helldivers 2 eine simple Wahl für die beste Waffe: die Shotgun SG-225 Breaker. Reddit-Nutzer jeffQC1 hat in einem ausführlichen Beitrag aufgedröselt, warum die Waffe so gut ist.

Die SG-225 ist eine halb-automatische Shotgun, die ihr über ein Magazin nachladet und so nicht jede Patrone einzeln nachlegen müsst. Das Magazin fasst insgesamt 16 Schluss.

Pro Sekunde könnt ihr bis zu fünfmal feuern, ein Schuss verursacht (vorausgesetzt alle Schrotkugeln treffen) 330 Schaden. Dadurch ergibt sich ein DPS-Wert von 1650 Schaden.

Da ihr insgesamt sieben Magazine mit euch führt, tragt ihr ein Potenzial von 42.240 Schadenspunkten bei euch. Weil die Waffe nicht viel streut, ist sie sogar auf mittlere Distanz noch sehr präzise, üblicherweise sind Shotguns ja eher für den Nahbereich.

Wie bekommt ihr diese Waffe? Die SG-225 befindet sich auf Seite 4 der kostenlosen Kriegsanleihen (englisch Warbond). Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Fortschrittssystem, über das ihr mit euren verdienten Medaillen neue Waffen freischaltet.

Die SG-225 kostet euch 20 Medaillen, ihr müsst aber erst die Stufe 4 der Kriegsanleihen (Seite 4) erreichen, was euch insgesamt 75 Medaillen kostet. Ihr müsstet etwa auf Level 8 bis 10 zu diesem Zeitpunkt sein.

Wie schneiden andere Waffen ab?

In Sachen DPS sind die nächstbesten Optionen die Maschinenpistolen MP-98 Knight mit 1.150 und die P-19 Redeemer mit 1.100 Schaden pro Sekunde. Erstere ist aktuell nur mit der 20 Euro teureren Super Citizen Edition erhältlich. Bei den Sturmgewehren ist die AR-23 Liberator mit 586,67 DPS die beste Wahl.

Selbstverständlich spielen noch andere Faktoren eine Rolle für die Auswahl der eigenen Bewaffnung. Dazu gehören Reichweite, Rüstungsdurchschlag und auch, was euch einfach am meisten Spaß macht.

Die Werte der SG-225 übertreffen aktuell alle anderen Waffen jedoch in einer Größenordnung, dass für den maximalen Schaden kein Weg an ihr vorbeiführt. Ob die Entwickler in Zukunft Anpassungen vornehmen wollen, ist aktuell nicht bekannt.