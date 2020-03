The Last Campfire sollte eigentlich schon 2019 erscheinen. Doch zeitweise wurde es still um das neue Spiel von Hello Games, dem Entwickler von No Man's Sky. Im Rahmen von Nintendos Indie-World-Stream am 17. März gab es neue Infos: Das Adventure erscheint im Sommer 2020.

Wie auch aus dem neuen Trailer hervorgeht, wird The Last Campfire ganz anders als das vorherige Weltraum-Projekt. Diesmal ist die Spielwelt kompakt und die Grafik erinnert absichtlich an Bilderbücher.

Auch die Musik im Video verrät: Die Story soll emotional werden. Bereits zur ersten Ankündigung zogen wir den Vergleich mit der Stimmung von Journey und dieser Eindruck bestätigt sich erneut. Allerdings wird The Last Campfire ein Singleplayer-Spiel.

Ihr spielt ein verirrtes Glutstück, das das namengebende letzte Lagerfeuer entzünden soll. Dazu müsst ihr die Welt erkunden und Puzzles lösen - ganz klassisch nach Adventure-Art.

Wo kann ich The Last Campfire kaufen? Bisher ist das Spiel noch nicht vorbestellbar, ihr könnt es auf Steam lediglich zu eurer Wunschliste hinzufügen. Der Preis ist auch noch nicht bekannt.

Warum wurde der Release verschoben?

Die Veröffentlichung von No Man's Sky lief zu seiner Zeit - gelinde gesagt - nicht wirklich glatt. Seitdem hat Hello Games aber ordentlich nachgerüstet: Mit dem großen Beyond-Update kamen VR-Support, ein richtiger Multiplayer-Modus und mehr Story ins Spiel. Die Arbeit scheint sich auszuzahlen: Die aktuellen Spieler-Reviews auf Steam sind sehr positiv.

Natürlich kosteten diese Entwicklungen viel Zeit und Ressourcen. Hello Games ist ein kleines Studio mit nur 25 Mitarbeitern. Daher ist wenig verwunderlich, dass The Last Campfire hinten anstehen musste und erst nach dem Release der Beyond-Erweiterung fertig entwickelt wird.

Auch wenn No Man's Sky sich inzwischen rehabilitiert hat, haben viele Spieler aus der damaligen Erfahrung ihre Schlüsse gezogen. Wie ihr zukünftig vor Enttäuschungen sicher seid, lest ihr in unserem Plus-Report über gefährliche Spiele-Hypes.