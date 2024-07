Avengers 5 und 6: Für die Rückkehr von Robert Downey Jr. lässt Marvel absurd viel Geld springen

Von Iron Man zu Doctor Doom: Für Avengers 5 und 6 lässt sich mit Robert Downey Jr. ein alter Bekannter blicken - allerdings nicht als Superheld, sondern als Superschurke. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Was kostet es Marvel, Robert Downey Jr. zurück ins MCU zu holen? Der (ehemalige) Iron-Man-Darsteller kehrt offiziell für Avengers: Doomsday und Secret Wars zurück - allerdings nicht als Held, sondern in der Rolle des Superschurken Doctor Doom.

Ein stolzes Sümmchen für Downeys Doctor Doom

Ein neuer Bericht von Variety enthüllt nun, wie viel Geld dafür mindestens fließen soll. Demnach beläuft sich die Gage von Robert Downey Jr. für Avengers 5 und 6 auf signifikant mehr als 80 Millionen US-Dollar - eine exakte Summe ist nicht bekannt.

Doch das ist noch nicht alles: Marvel gewährt dem 59-jährigen Schauspieler für die Dreharbeiten ein paar Privilegien, die ebenfalls nicht von schlechten Eltern sind. So finanziert Marvel private Jet-Flüge für Robert Downey Jr., sowie einen eigens für ihn abgestellten Sicherheitsdienst und eine persönliche Wohnwagenkolonne.

So viel Geld hat Robert Downey Jr. als Iron Man verdient

Dass Marvel so viel in die Rückkehr von Robert Downey Jr. investiert, überrascht nur bedingt. Schon in der Rolle von Tony Stark konnte sich der Schauspieler eine goldene Nase verdienen. Während sich seine Gage beim ersten Iron Man von 2008 noch auf bescheidene 500.000 US-Dollar belief, sah das bei den folgenden MCU-Abenteuern schon ganz anders aus.

Für Iron Man 2 ließ Marvel bereits 10 Millionen US-Dollar springen. Bei Spider-Man: Homecoming hat Robert Downey Jr. dann pro Minute, die er im Film zu sehen ist, eine Million US-Dollar bekommen. Damit soll er auf einen finalen Betrag zwischen 10 und 15 Millionen US-Dollar gekommen sein.

Für Avengers: Endgame zückte Marvel dann einen besonders dicken Gehaltscheck von 75 Millionen US-Dollar. Zusätzlich wurde Robert Downey Jr. dann noch mit acht Prozent der Einnahmen beteiligt, was bei einem gesamten Einspielergebnis von 2,8 Milliarden US-Dollar circa 55 Millionen ausmacht.

Insgesamt soll Robert Downey Jr. mit dem Marvel Cinematic Universe bereits zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar verdient haben.

Avengers: Endgame

Das ... ist immer noch nicht alles

Laut Variety hatte Robert Downey Jr. aber noch eine Bedingung, um für Avengers: Doomsday und Secret Wars zurückzukehren. Dem Bericht zufolge setzte der neue Doctor Doom für das MCU voraus, dass Joe und Anthony Russo die Regie beider Filme übernehmen.

Seinen Willen hat Downey Jr. offenbar bekommen und die Gage der Russo-Brüder für Avengers 5 und 6 beläuft sich ebenfalls auf insgesamt 80 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus darf sich das Regie-Duo auf Bonuszahlungen einstellen, sofern ihre neuen MCU-Abenteuer an den Kinokassen die 750-Millionen- und 1-Milliarde-Marke knacken.

Zu guter Letzt werden Avengers: Doomsday und Secret Wars nicht komplett von einem hauseigenen Marvel-Studio produziert - was definitiv ungewöhnlich ist, da der Konzern in der Regel lieber auf interne Firmen setzt. Stattdessen kommt mit AGBO auch das Produktionsstudio der Russos mit zum Einsatz. Und das dürfte ebenfalls ein Teil des Russo/Downey-Jr.-Deals für die neuen Avengers-Filme sein.

Avengers: Doomsday startet am 29. April 2026 in den deutschen Kinos, Secret Wars folgt am 5. Mai 2027. Nach Deadpool & Wolverine geht es aber erstmal mit Filmen wie Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four und (vielleicht) Blade weiter.

Mehr zur Zukunft des Marvel Cinematic Universe könnt ihr unter den Links oben nachlesen.