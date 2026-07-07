Olden Era hat Heroes of Might and Magic erfolgreich wiederbelebt, mit Patch 11 stehen jetzt sogar eure Feinde von den Toten auf

Ein neuer Patch für die Early-Access-Version von Heroes of Might and Magic: Olden Era kümmert sich um die Balance. Besonders Totenbeschwörer der Nekropolis profitieren von Update 11.

Das neueste Update Nummer 11 für den Strategie-Hoffnungsträger Heroes of Might and Magic: Olden Era bringt tiefgreifende Änderungen an den Spielmechaniken mit sich. Besonders eine Fraktion profitiert von einer radikalen Neugestaltung ihrer wichtigsten Fähigkeit. Wie immer findet ihr die kompletten Patch Notes auf Deutsch übersetzt ab Seite 2.

Entwickler Unfrozen nutzt nach eigenen Angaben für Patch 11 das Feedback der (mit 88 Prozent positiven Steam Reviews grundsätzlich sehr zufriedenen) Community und gesammelte Statistiken, um gezielt Schwachstellen anzugehen und das strategische Meta-Spiel bereits in der Early-Access-Phase von Olden Era grundlegend zu erneuern.

Großer Buff für Totenbeschwörer

Die Entwickler gehen mit Patch 11 direkt an das spielerische Fundament. Im Zentrum der massiven Änderungen steht die Fraktion der Necropolis, deren Kernmechanik komplett umgekrempelt wurde. Bisher galt die strikte Regel, dass ihr Kreaturen einer bestimmten Stufe bereits in eurer Armee mitführen musstet, um sie nach einer Schlacht als Untote wiederzubeleben.

Diese Einschränkung fällt nun komplett weg. Wenn ihr siegreich aus einem Kampf hervorgeht, könnt ihr feindliche Einheiten direkt in Skelette, Ghule oder andere untote Schrecken verwandeln, selbst wenn euer Trupp zuvor keine einzige Kreatur dieser Stufe enthielt.