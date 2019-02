Auch wenn es heute kaum noch vorstellbar ist, aber es gab mal eine Zeit, in der MOBAs rare Ware waren. Die ersten vollwertigen Spiele, die sich das durch die Warcraft 3 Mod DotA entwickelte Konzept zu eigen machten, waren 2009 League of Legends und ein halbes Jahr später folgte Heroes of Newerth. Doch während LoL weiterhin mit Updates versorgt wird, sollen für HoN keine weiteren Content-Erweiterungen mehr kommen.

Heroes of New-Wer?

Heroes of Newerth war im vergleich zu LoL sogar noch stärker an das großen Mod-Vorbild DotA angelehnt. Allerdings war HoN bei seinem Release ein Vollpreisspiel. Erst 2011 stellte das Entwicklerstudio Frostburn Studios auf ein Free2Play-Modell um. Seit 2012 befindet sich das Spiel sogar in einer sogenannten »Free2Own«-Variante, in der die über 100 Helden nicht mehr freigespielt oder gekauft werden müssen.

Trotz der starken Konkurrenz, kann sich HoN seit seinem Release vor fast zehn Jahren eine anhaltende Spielerschaft bewahren. Das Spiel wird auch noch regelmäßig mit neuen Patches, Verbesserungen und Inhalten versorgt. Allerdings soll das heutige Update 4.7.3 das letzte sein, das große Inhalte nachliefert.

An dem Zustand, in dem HoN sich also aktuell befindet, wird sich nicht mehr viel ändern. Frostburn verspricht aber weiterhin, kleinere Balance-Änderungen und Bugfixes zu liefern, um Fans weiterhin zu unterstützen. Auch die Server bleiben bestehen. Wer mag, kann sich also nach wie vor einen Helden in HoN schnappen und losspielen.