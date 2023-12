Die »Fortsetzung« von Der Herr der Ringe muss zerstört werden, weil sich der Autor mit Amazon angelegt hat

Die Amazon-Serie »Die Ringe der Macht« soll geklaut haben - nun kommt es aber ganz anders.

Das hat sich der Fantasy-Autor Demetrious Polychron wohl anders vorgestellt. Wer? Pardon, wir fangen ganz von vorne an: Herr Polychron veröffentlichte im Jahr 2022 ein Werk, zu dessen Titel wir gleich noch kommen. Von diesem Buch soll Amazon für die Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht dreist geklaut haben - behauptet der Autor.

Deshalb zog er vor Gericht, um sein Recht und eine Stange Geld einzuklagen. Doch dieses Vorhaben erwies sich als knallharter Bumerang und Demetrious Polychron ist nun selbst der Angeklagte.

Alle Exemplare des Buches müssen zerstört werden

Demetrious Polychron hat im Jahr 2022 das Buch The Fellowship Of The King: The War Of The Rings veröffentlicht. Dieses Werk sollte der Auftakt zu einer siebenteiligen Reihe sein, die sich ohne Erlaubnis inhaltlich stark an Tolkiens Fantasy-Epos orientiert haben soll.

Vielleicht war das der Grund, weshalb Herr Polychron beim Anschauen der Amazon-Serie Die Ringe der Macht auf die Idee kam: Moment mal, das haben die doch von mir! Er zog gegen Amazon vor Gericht, verlangte 250 Millionen US-Dollar und … verlor auf ganzer Linie. Und jetzt ist es sogar noch dicker für den Autor gekommen.

Zurück zum eigentlichen Thema: Amazon und die Nachlassverwalter von Tolkien haben daraufhin ihn verklagt. Wie Variety berichtet, haben die beiden Parteien in ihrer Gegenklage ins Feld geführt, dass Demetrious Polychron mit seinem Buch ohne Erlaubnis die Erzählungen von Tolkien fortsetze.

Demetrious Polychron verteidigte sich, dass er mit seinem Buch keine Urheberrechtsverletzung begangen habe, da er beim Schreiben nur von Tolkiens Welt inspiriert worden sei. Das Gericht sah dies nach der Begutachtung des Werkes aber anders und die Tatsache, dass sich Herr Polychron vor einigen Jahren als offizieller Schreiber einer Fortsetzung angeboten hat, dürfte auch nicht geholfen haben.

Das Ergebnis dieses Verfahrens: Demetrious Polychron muss alle physischen und digitalen Exemplare von The Fellowship Of The King: The War Of The Rings zerstören. Das gilt auch für seine Fortsetzung The Two Trees . Außerdem muss er die Anwaltskosten für Amazon und die Tolkien-Verwalter bezahlen - stolze 134.637 US-Dollar.

Was haltet ihr von dieser skurrilen Geschichte? Könnt ihr anhand der Titel der beiden Bücher zumindest nachvollziehen, weshalb das Gericht hier eine Urheberrechtsverletzung gesehen hat? Wie sehr hat euch die erste Staffel der Amazon-Serie gefallen und was erhofft ihr euch für Staffel 2? Auf welches Herr-der-Ringe-Projekt freut ihr euch derzeit am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!