Der Balrog spricht? Ringe der Macht überrascht in Staffel 3 mit einer Stimme, mit der Herr-der-Ringe-Fans 72 Jahre lang nicht gerechnet haben

Nachdem Sauron sich in Staffel 2 bei den Elben einschlich, besucht er in Staffel 3 den Balrog. (Bildquelle: Amazon MGM Studios)

Wie Gandalf (Ian McKellen) sich auf der Brücke von Khazad-dûm dem Balrog entgegenstellt gehört definitiv zu den ikonischsten Momenten von Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Der Zauberer kämpft allein gegen den mächtigen Feind und lässt ihn den Abgrund hinabstürzen, nur um im letzten Moment von dessen Peitsche mitgerissen zu werden.

Sowohl im Film als auch in der Buchvorlage bleibt der Balrog aber weitgehend stumm: Wir erfahren nie, ob das Wesen überhaupt sprechen könnte. Für die Amazon-Serie Ringe der Macht ist die Antwort offenbar klar: Denn in Staffel 3 soll der Balrog ein Schwätzchen mit Sauron (Charlie Vickers) führen.

Sauron und der Balrog

Während der Comic Con 2026 wurden mehrere neue Castings für die dritte Staffel von Die Ringe der Macht verkündet. So soll Eddie Marsan (21 Gramm, Deadpool 2) den Zwerg Thrain spielen, Andrew Richardson (The Independent, Ponies) als Isildurs Bruder Anarion auftreten und Adam Young (Don't Breathe 2) die Rolle eines mysteriösen Orks übernehmen.

Simon Pegg (Hot Fuzz, Star Trek Beyond) wurde zu guter Letzt als die Stimme des Balrogs von Moria angekündigt. Der dämonische Diener Saurons war in der zweiten Staffel in den Tiefen von Moria erwacht und König Durin (Peter Mullan) hatte sich geopfert, um ihn aufzuhalten. In den kommenden Folgen soll der Balrog dann auf Sauron treffen und erweist sich wohl als äußerst intelligent: Sein Wissen ermöglicht es Sauron schließlich, in Staffel 3 den Einen Ring zu schmieden.

1:39 Ringe der Macht: Der neue Teaser zu Staffel 3 zeigt zum ersten Mal Celeborn und Saurons furchterregendste Untertanen

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Natürlich stellt sich da die Frage: Ist es mit Tolkiens Idee von den Balrogs vereinbar, dass sie Schmiedetipps mit dem Dunklen Herrscher teilen? Das Treffen mit dem Balrog selbst wird in den Büchern nie erwähnt, aber was ist mit der Fähigkeit zu sprechen?

Bei seinem Auftritt in Moria bleibt der Balrog sowohl im Buch als auch in Peter Jacksons Film stumm: Im Buch heißt es lediglich, der Balrog antworte nicht auf Gandalfs Worte:

[...] Das dunkle Feuer wird dir nicht helfen, Flamme von Udûn! Geh zurück in den Schatten! Du kommst nicht durch. Der Balrog antwortete nicht. Das Feuer in ihm schien zu erlöschen, aber die Schatten wuchsen.

Im Buch ist die Kreatur offenbar vollkommen still und stößt nur bei ihrem Sturz von der Brücke einen wüsten Schrei aus. Im Film von Peter Jackson sind von ihr außerdem unheimliche Knurr- oder Fauchgeräusche zu hören.

Grundsätzlich scheinen Balrogs bei Tolkien aber durchaus intelligente Wesen zu sein. Schließlich gehörten sie einst zu den Ainur, den ersten Wesen, die von dem Schöpfergott Ilúvatar erschaffen wurden. Die Balrogs waren Maiar, niedere Ainur, die von Oberbösewicht Morgoth verführt oder in die Knechtschaft gezwungen wurden. Sie gehörten damit zur selben Art wie Sauron, standen im Rang aber weit unter ihm.

Grundsätzlich ist es also nicht abwegig, das ein Balrog sprechen kann. Es gibt in Tolkiens Werk aber kaum Hinweise darauf, dass sie tatsächlich Worte benutzen. Eine Ausnahme findet sich im Silmarillion: Hier ist die Rede davon, dass der obersete Balrog, Gothmog, den Menschen Húrin verspottet, als er ihn als Gefangenen zu Morgoth bringt. Vielleicht haben Balrogs also nur für gewöhnlich keine Lust zu Reden.