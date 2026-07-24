Herr der Ringe: Galadriel ist eigentlich seit Jahrtausenden verheiratet - und ihr Ehemann taucht nun endlich in Ringe der Macht auf

In Die Ringe der Macht hat Galadriel ihren Ehemann schon länger nicht zu Gesicht bekommen.

Celeborn hat es im Kinosaal und auf heimischen Fernsehern nicht leicht: Der Ehemann der Elbenfürstin Galadriel und angeblich einer der weisesten Elben in Mittelerde wurde schon in Peter Jacksons Film-Trilogie zu einer Hintergrundfigur degradiert, die kaum sprach und nur selten in Erscheinung trat, im zweiten Film wurden sogar Szenen mit dem Elb gestrichen.

In Die Ringe der Macht fehlt Celeborn bisher sogar komplett. Während seine Frau Galadriel (Morfydd Clark) gegen Sauron kämpft, bleibt er verschwunden und wird nur einmal erwähnt. Das soll sich aber in der dritten Staffel der Serie ändern.

Celeborn in Ringe der Macht

Die Ringe der Macht hat Tolkiens Vorlage für die Serie teils stark angepasst und etwa ein halbes Zeitalter zu ein paar Jahren eingedampft. Von Galadriels Ehemann Celeborn gibt es in den ersten beiden Staffeln keine Spur. Galadriel erwähnt lediglich, dass er in den Krieg aufgebrochen sei und sie ihn nie wiedergesehen habe.

0:23 Ringe der Macht: Staffel 3 der Herr-der-Ringe-Serie zeigt sich in einem beunruhigenden ersten Teaser

Ihre Ehe, die seit dem Beginn des ersten Zeitalters besteht (also zur Zeit der Serie schon mehrere tausend Jahre dauert) wird also nicht einfach ignoriert, die Serie nimmt sich aber auch einige Freiheiten gegenüber dem Original: Celeborn nahm bei Tolkien zwar an vielen Schlachten und Kriegen teil, von seinem Verschwinden ist aber nie die Rede und er wohnte seit dem Ende des ersten Zeitalters mit Galadriel in Mittelerde.

Immerhin, Celeborn bleibt nicht verschwunden, sein Auftritt wurde jetzt vom Empire Magazine für Staffel 3 der Serie bestätigt:

Neben einem ersten Bild gibt es auch den Namen seines Schauspielers: Celeborn wird von Jamie Campbell Bower (Chroniken der Unterwelt, Twilight) verkörpert. Campbell Bower war zuletzt als Bösewicht Vecna in Stranger Things zu sehen, jetzt wechselt er wohl die Seite. Bower beschreibt seine Rolle als Liebhaber und spricht davon, dass die Dynamik zwischen Celeborn und Galadriel in der Serie von Tolkien und seiner Ehefrau inspiriert sei:

Celeborn muss einen Weg finden zu überleben, während er sich nach etwas sehnt, was sehr so innig geliebt und so schmerzhaft vermisst hat.

Wie genau Die Ringe der Macht Celeborn nach seiner langen Abwesenheit einführt, wird aber noch nicht verraten. Das sehen wir dann erst ab dem 11. November 2026, wenn die erste Folge von Staffel 3 exklusiv bei Amazon Prime ausgestrahlt wird. Wie bei der vorherigen Season werden die Folgen wohl wöchentlich erscheinen, ob es wieder acht Episoden wie bei Staffel 2 gibt, ist aktuell noch unbekannt.