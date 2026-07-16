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Herr der Ringe wie damals: Der erste Teaser zu The Hunt for Gollum ist ein klares Signal an die Fans

Im ersten Einblick hinter die Kulissen des kommenden Kinofilms ist wenig zu sehen. Und dennoch strahlt eine Botschaft so hell wie die Leuchtfeuer von Gondor.

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
16.07.2026 | 06:19 Uhr

Gollum Sméagol wird erneut von Andy Serkis gespielt und vertont. Bild: New Line Cinema Gollum / Sméagol wird erneut von Andy Serkis gespielt und vertont. Bild: New Line Cinema

The Hunt for Gollum hat begonnen! Also, wir meinen jetzt die Produktion am Kinofilm, bei dem Andy Serkis Regie führt und gleich noch die Hauptrolle von Gollum / Sméagol übernimmt. Zum Start gibt’s nun einen kurzen Teaser, der auf den ersten Blick einfach ein bisschen von den Dreharbeiten preisgibt.

Doch eigentlich steckt dahinter eine Botschaft an die eingeschworenen Fans der alten Herr-der-Ringe-Trilogie. 

Video starten 1:17 Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum - Im ersten Teaser gibt's einen motivierten Andy Serkis und eine erste Kulisse zu sehen

»Wir sind das echte Mittelerde«

Was sehen wir? Mr. Serkis turnt in seinem Motion-Capture-Anzug herum, demonstriert, dass er die Gollum-Stimme nach über 25 Jahren immer noch drauf hat, und dann zoomt die Kamera von einer Kulisse weg. Untermalt ist die letzte Szene vom Original-Soundtrack von Howard Shore (Isengard Unleashed aus Die Zwei Türme, wenn ihr es genau wissen wollt).

Eine spannende Musikwahl, hätte man doch eher das schmetternde Gefährten-Thema, Gollum's Song oder vielleicht die nostalgischen Auenland-Klänge erwarten können. Stattdessen die Melodie einer Supermacht, die durch Gier verdorben wird und sich dem rücksichtslosen Fortschritt auf Kosten aller anderen hingibt. Interessant.

Saruman war lange ein Agent des Guten, ehe Sauron seinen Geist durch einen Palantir verdarb. Bild: New Line Cinema Saruman war lange ein Agent des Guten, ehe Sauron seinen Geist durch einen Palantir verdarb. Bild: New Line Cinema

Mit dem Teaser soll ohne Worte vor allem vermittelt werden: Schaut her, wir drehen an echten Schauplätzen, so wie damals. Hört hin, er macht die Stimme ohne digitale Hilfe, so wie damals. 

Wie damals. Magische Worte für viele Fans der alten Peter-Jackson-Filme, die von späteren Mittelerde-Projekten schwer enttäuscht wurden. Etwa von der CGI-lastigen Hobbit-Trilogie, die so ganz anders aussah als der heute noch großartige, geerdete Look der originalen Filmreihe. Oder von der Amazon-Serie Rings of Power, die ebenfalls deutlich weniger auf mühsam in Echt erbaute Drehorte setzt.

Dagegen will sich der neue Film wohl glasklar abheben. Ob es sich dabei um reines Marketing-Geblende handelt oder tatsächlich eine Rückkehr in die goldene Ära von Herr der Ringe ansteht? Schwer zu sagen. KI soll laut Serkis im Film nur so eingesetzt werden, wie sie es auch früher schon wurde, also nicht zu generativen Zwecken, sondern zum Beispiel, um Schauspielergesichter zu verjüngen. Er betont, dass er traditionelle Methoden wie Prothesen und Miniaturen unbedingt wieder aufleben lassen will.

The Hunt for Gollum soll am 17. Dezember 2027 in den Kinos starten, spätestens dann werden wir es wohl genau erfahren.

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Zur Handlung und zum Cast des Films ist aber schon einiges bekannt. Wir haben euch mal ein paar spannende Artikel oben verlinkt. Andy Serkis ist nicht der einzige, der in seine alte Rolle zurückkehrt. Auch Ian McKellen als Gandalf, Lee Pace als Thranduil und Elijah Wood als Frodo sind schon offiziell bestätigt. Die Rolle von Aragorn dagegen wurde neu besetzt.

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