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Deswegen hatte George R.R. Martin noch geschimpft: Die Enthüllung um Helaena in House of the Dragon ist sehr viel wichtiger, als ihr vielleicht denkt

Die aktuelle vierte Folge von House of the Dragon endet mit einer überraschenden Enthüllung. Das Detail rund um nicht-mehr-Königin Helaena dürfte dem Streit der Serienmacher mit George R.R. Martin den Wind aus den Segeln nehmen.

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Jesko Buchs
16.07.2026 | 07:20 Uhr

George R.R. Martins Kritik drehte sich vor allem um Königin Helaena Targaryen (Phia Saban) und ihre Kinder. Bild: HBO. George R.R. Martins Kritik drehte sich vor allem um Königin Helaena Targaryen (Phia Saban) und ihre Kinder. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon, Staffel 3. Wer die neuen Folgen noch nicht gesehen hat, liest ab hier auf eigene Gefahr.

Während sich zu Beginn der dritten Staffel von House of the Dragon die Ereignisse in Westeros förmlich überschlugen, ging es in den Folgen drei und vier wieder eher gemächlich zu.

Seit Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) die Hauptstadt Königsmund eingenommen hat, muss sie sich mit vielerlei Verwaltungsproblemen wie dem Verschwinden der Staatskasse, einer Hungersnot und einer Rattenplage herumschlagen. Wir erfahren zudem mehr über die Figurenschicksale von Aegon (Tom Glynn-Carney), Daeron (Benjamin Evan Ainsworth) und die intrigante Natur von Alicents Cousin Ormund Hightower (James Norton).

Das Ende der vierten Episode mit dem Titel Tumbelton hat es aber noch einmal ordentlich in sich. Denn eine Szene zwischen Alicent (Olivia Cooke) und Helaena Targaryen (Phia Saban) hält eine mächtige Überraschung bereit - so, jetzt aber wirklich: Achtung vor Spoilern - denn Heleana ist schwanger.

Video starten 2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Ein Bauch mit Bedeutung

Die entsprechende Szene ist nur kurz, aber umso bedeutungsvoller: Alicent fasst ihrer Tochter Helaena an den Bauch und die beiden Frauen werfen sich vielsagende Blicke zu. Die Schwangerschaft wird zudem auch im offiziellen Inside The Episode-Video der Serienmacher auf YouTube bestätigt. Doch mit wem ist Helaena schwanger? Und warum scheint das für die Frauen eine beunruhigende Nachricht zu sein, die Helaena unbedingt geheim halten will?

Die Antwort auf diese Frage ist bislang nur Spekulation, könnte allerdings einen Streit auflösen, der seit rund zwei Jahren erbittert zwischen GoT-Autor George R.R. Martin und Showrunner Ryan Condal geführt wird (mehr zu den Hintergründen findet ihr hier). Martin hatte in der zweiten Staffel u.a. die zu kleine Rolle Helaenas kritisiert - und dass diese in der Serienversion seiner Geschichte bislang nur zwei Kinder habe.

Dabei spielt in Martins Version der Geschichte das dritte Kind noch eine wichtige Rolle. Denn der Sohn, der in den Büchern den Namen Maelor trägt, ist ein weiterer möglicher männlicher Thronerbe für die Grüne Fraktion und stellt somit eine Gefahr für den Thronanspruch Rhaenyras dar.

In der Serie schien diese Gefahr bislang insofern gebannt, als dass Helaenas erster Sohn Jaehaerys während des berüchtigten Blut-und-Käse-Zwischenfalls von gedungenen Mördern getötet wurde. Durch die Schwangerschaft befindet sich Helaena nun in einer misslichen Lage. Denn Rhaenyra dürfte einen weiteren möglichen Erben für die Grünen um jeden Fall zu verhindern suchen. Entsprechend fürchten Helaena und Alicent, dass das Kind ermordet werden könnte.

Showrunner Ryan Condal erklärt im Interview mit IGN: Dass Helaena schwanger ist, stellt für sie eine große Komplikation dar, da sie buchstäblich im Schatten von Rhaenyra steht und ihre Gefangene ist. Wenn dieses Kind ein Junge ist, wird es sowohl für Rhaenyra als auch für sie und Alicent sehr problematisch sein. Es schien also ein Weg zu sein, bestimmte Fäden aus dem Buch aufrechtzuerhalten, auf eine Weise, die zur Handlung passt, und zur Geschichte, die wir hier in unserer Version, unserer Adaption des Tanzes der Drachen, erzählen.

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Durch die Schwangerschaft Helaenas könnten die Serienmacher die Kritik George Martins also ein Stück weit relativieren. Denn Heleaenas Sohn wurde nun - wenn auch noch nicht offiziell bestätigt - verspätet in die Geschichte hineingeschrieben. In der Buchversion ist Maelor dagegen schon viel früher am Leben; ursprünglich ist er es, den Helaena den Rattenfängern als Todeskandidat präsentiert und deswegen später schreckliche Gewissensbisse hat.

Allerdings haben Autor George Martin und die Fans mit dem Writing von House of the Dragon auch noch ein paar andere Problemchen. So wird etwa die Vermischung der Handlungsbögen von Rhaena Targaryen und der Buchfigur Nettles immer wieder kritisiert.

Wie es indes in der Serienversion mit Helaenes Kind weitergeht, bleibt abzuwarten - in einem Teaser zur dritten Staffel war womöglich bereits eine Geburtsszene zu sehen. Folge 5 von House of the Dragon Staffel 3 erscheint in Deutschland am 20. Juli. In der obigen Linkbox findet ihr derweil noch weitere Artikel rund um die Fantasywelt von Autor George R.R. Martin.

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