Die teuersten Miniaturen der Warhammer-Geschichte: Fast 2.000 Euro für ein einzelnes 40K-Raumschiff?!

Für den Imperator in die Schlacht zu ziehen, erfordert tiefe Taschen. Das teuerste offizielle Warhammer-Modell geht für fast 2.000 Euro über die Ladentheke.

Die einen gehen Golfen, die anderen fahren gerne schnelle Autos und der nächste sammelt vielleicht Lego-Sets. All diese Hobbys haben eines gemeinsam: Sie kosten recht viel Geld. Wer es mit dem Sammeln von Warhammer-Figuren ernst meint, der kann ebenfalls eine hübsche Summe für die Tabletop-Armeen aus England auf die Ladentheke legen.

Zumal es nur mit den Modellen oft nicht getan ist; denn wer sich einen Space Marine anschafft, der muss ihn in den meisten Fällen auch noch bemalen. Farben und Pinsel kommen also noch hinzu. Und ein Space Marine kommt selten allein - unsere Video-Kollegin AK kann da ein Lied von singen.

Wir wollten es genau wissen und haben für euch die teuersten Warhammer-Sets recherchiert, die ihr offiziell im Laden kaufen könnt. Das teuerste Modell, der T'au Manta, liegt bei einem Neupreis von 2.080 US-Dollar. Dafür bekommt ihr beim Gebrauchtwagen-Händler ums Eck auch einen netten Kleinwagen. Wir stellen euch die teuersten Modelle vor:

Die teuersten regulären Bausätze

T'au Manta: Das größte Modell im offiziellen Sortiment wiegt knapp 13 Kilogramm. Das gigantische Resin-Raumschiff der T'au fasst in seinem Bauch theoretisch dutzende Fußsoldaten sowie Panzer und kostet aktuell umgerechnet rund 1.850 Euro. Mars Pattern Warlord Titan: Eine Variante des imperialen Warlord-Titans, der andere durch seine gigantische Größe und seine verheerende Bewaffnung in den Schatten stellt. Allein die schiere Größe des Titans reicht aus, um den Boden und die Feinde vor ihm erzittern zu lassen. Der Clou: Körper und Waffen werden separat verkauft; für rund 1.700 Euro besitzt ihr nur den Körper. Wer das Set vervollständigen will, muss noch einmal ordentlich draufzahlen und kommt auf über 2.000 Euro – Farbe und Kleber noch nicht mitgerechnet. Legion Sokar Stormbird: Der massige Truppentransporter der Space Marines stellt andere Raumschiff-Modelle mühelos in den Schatten. Das gewaltige Resin-Modell aus der Horus-Heresy-Ära frisst fast 1.380 Euro aus eurem Hobby-Budget. Mars Pattern Reaver Titan: Eine flexible, mittelgroße Kriegsmaschine, die vor allem zur Nahunterstützung von Soldaten eingesetzt wird. Das Modell besticht durch seine Detailtreue und sein Erscheinungsbild; das macht es aber auch zu einem der teuersten Warhammer-Sets. Für den Reaver-Titan müsst ihr rund 1.050 Euro locker machen. Thunderhawk Gunship: Die moderne Resin-Variante des kultigen Thunderhawk Gunships schlägt mit schlanken 850 Euro zu Buche. Das ist zwar immer noch deutlich weniger als die Zinn-Variante aus den späten 90ern - dazu kommen wir gleich noch -, reißt aber immer noch ein ordentliches Loch in euer Portemonnaie.

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Astronomische Auktions-Rekorde

Richtig teuer werden die Modelle aber häufig erst, wenn sie nicht mehr im Handel erhältlich sind. Dann bekommen die Raumschiffe und Figuren nämlich Seltenheitswert und klettern ordentlich im Preis - bei alten Lego Sets ist das häufig ähnlich. Bei Auktionen haben Warhammer-40K-Sets in den letzten Jahren immer wieder Rekorde aufgestellt, die angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Miniaturen eigentlich nur um Spielzeug handelt, teils völlig absurd erscheinen.

Den bis heute ungebrochenen Weltrekord stellte der schwedische YouTuber »Squidmar Miniatures« im September 2021 auf. Er ersteigerte ein extrem seltenes Space Marine Thunderhawk Gunship aus Zinn, baute es zusammen und bemalte es auf Weltklasse-Niveau. Auf eBay erzielte das Meisterwerk nach über 100 Geboten den Preis von rund 35.000 US-Dollar (ca. 30.000 Euro).

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Von den Zinn-Thunderhawks produzierte Games Workshop 1997 exakt 500 Stück. Damals kostete der 9 Kilogramm schwere Bausatz rund 400 britische Pfund und wurde in einer edlen Holzkiste ausgeliefert. Taucht heute ein ungeöffnetes Exemplar mit Echtheitszertifikat auf eBay oder bei Auktionshäusern auf, legen Sammler dafür regelmäßig bis zu 10.000 Euro auf den Tisch. Von dem Geld kann man sich bei den aktuellen RAM-Preisen fast einen neuen Gaming-PC kaufen.