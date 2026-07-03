Herr der Ringe: Kehrt Elijah Wood in Shadows of the Past als Frodo zurück? Die Chancen stehen gar nicht so schlecht

Wird Elijah Wood als Frodo zurückkehren? Bildquelle: Warner Bros.

Im März 2026 berichteten wir, dass Warner Bros. und New Line Cinema bereits an dem nächsten Herr-der-Ringe-Kinofilm nach The Hunt for Gollum arbeiten. Shadows of the Past will die sechs Buchkapitel aus Die Gefährten behandeln, die in Peter Jacksons legendärer Film-Trilogie ausgelassen wurden. Drehbuchautor ist der Late-Night-Show-Host Stephen Colbert.

Seit der offiziellen Ankündigung kursiert das Gerücht, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler des Original-Casts in ihre Rollen zurückkehren würden, darunter auch Frodo-Darsteller Elijah Wood.

Wir sind noch nicht an diesem Punkt

Hauptursache für die Spekulationen ist, dass die Hobbit-Darsteller Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan und Billy Boyd auf IMDb als Cast für Lord of the Rings: Shadows of the Past gelistet werden. Wood, der zuletzt 2012 in Der Hobbit - Eine unerwartete Reise als Frodo zu sehen war, wusste bis vor kurzen allerdings nichts davon.

1:17 Der Herr der Ringe - Gänsehaut-Trailer zur legendären Film-Trilogie

Autoplay

In einem Interview mit The Direct verrät er, dass der Film noch nicht an dem Stadium angelangt sei, wo solche Gespräche abgeschlossen sind.

Okay. Nun, so weit ist es noch nicht … Wir sind noch nicht an diesem Punkt. (...) Aber ich finde die Idee, die Geschichte dessen zu erzählen, was in diesen sechs Kapiteln passiert, wirklich spannend. Ich denke, das wird auch für die Fans sehr aufregend sein. Und ich glaube, was Stephen [Colbert] und sein Sohn entwickelt haben und woran sie gerade arbeiten, ist sehr gehaltvoll und interessant. Natürlich kommen dabei auch all diese Figuren vor. Jetzt muss allerdings erst einmal ein Drehbuch geschrieben werden. Dann muss es den üblichen Entwicklungsprozess durchlaufen, wir müssen es lesen, es muss grünes Licht bekommen und all diese Dinge. Aber rein theoretisch, ja. Und ich freue mich riesig, dass Stephen und sein Sohn dieses Projekt übernehmen. Es befindet sich in den denkbar besten Händen, was die Tolkien-Forschung betrifft.

Es klingt deutlich heraus als sei Elijah Wood an Bord, um erneut in die Rolle von Frodo zu schlüpfen. Aktuell ist der Kinofilm aber einfach noch nicht an dem Punkt, wo solche Dinge beschlossen werden. Die Listung von IMDb ist demnach nur eine Spekulation.

Wie stehen die Chancen?

Hier wird es etwas knifflig. Obwohl die Kapitel aus Die Gefährten stammen, soll Shadows of the Past ein Sequel werden, das 14 Jahre nach Frodos Reise nach Valinor spielt. Elijah Wood dürfte demnach nur gebraucht werden, falls Frodo in Rückblicken oder Visionen auftaucht.

Die anderen Hobbits Sam (Sean Asten), Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd) sind zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Die Chancen stehen daher gut, dass sie als ältere Versionen zurückkehren und die fehlenden Kapitel in einem anderen Kontext erleben.

Sicher ist dafür, dass Elijah Wood in The Hunt for Gollum als Frodo zurückkehren wird. Der Film erscheint am 17. Dezember 2027 im Kino.