Der Streaming-Dienst Amazon arbeitet derzeit an einer ersten TV-Serien über Mittelerde aus dem Tolkien Universum. Ersten Gerüchten nach soll der Werdegang des jungen Aragorn im Mittelpunkt der Geschichte stehen - wenigstens für die erste von bisher fünf geplanten Staffeln.

HdR-Serie: Peter Jackson würde gerne helfen

Nun bietet Peter Jackson, Regisseur der erfolgreichen Tolkien-Verfilmungen Der Herr der Ringe-Trilogie und Der Hobbit-Trilogie, den Serien-Machern seine Hilfe an. Im Interview mit dem britischen Blatt Metro zum baldigen Kinostart seines neuen Fantasy-Spektakels Mortal Engines: Krieg der Städte wurde der Filmemacher auch über die Produktion der HdR-Serie gefragt.

Zwar ist Jackson selbst nicht aktiv an der Entwicklung der Serie beteiligt, dennoch bietet er gerne seine Hilfe den Machern an. So würde er die Drehbücher lesen, wenn man sie ihm zur Verfügung stellen sollte. Ob die Verantwortlichen seinen Rat tatsächlich annehmen werden, wird sich zeigen.

HdR-Serie kommt frühestens im Jahr 2020

Der Streaming-Dienst greift für die ambitionierte neue Serie aus der Tolkien Welt tief in die Tasche. So macht Amazon satte eine Milliarde US-Dollar für fünf geplante Staffeln locker. Während schon jetzt an den Vorbereitungen und ersten Planungen gearbeitet wird, soll innerhalb der nächsten zwei Jahre die Produktion beginnen, so sieht es jedenfalls der Vertrag mit den Tolkien-Erben aus.

Damit dürfen Fans auf einen Serien-Start frühestens im Jahr 2020 rechnen. Bisher ist noch keinerlei Besetzung bekannt.