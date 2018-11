Amazon entwickelt bekannterweise eine Serie aus dem Tolkien-Universum. Noch steht die Produktion ganz am Anfang. Ersten Informationen nach erzählt die erste Staffel die Origin-Story des jungen Aragorn und sein Werdegang in Mittelerde. Und während die Macher bereits mit Hochdruck an der Umsetzung arbeiten, steht bisher noch keine Besetzung fest.

Herr der Ringe Serie: Amazon plant mit mindestens 5 Staffeln

Nun wurde Viggo Mortensen im Gespräch mit dem US-Magazin Collider zu dem Thema gefragt, schließlich verkörperte er den beliebten Waldläufer aus Mittelerde in Peter Jacksons erfolgreicher und Oscar-prämierter Der Herr der Ringe-Filmtrilogie (2001-2003).

Für den künftigen Aragorn-Darsteller, wer auch immer das sein wird, hat der Schauspieler auch gleich ein paar hilfreiche Tipps parat:

So empfielt er im Vorfeld die Werke von J.R.R. Tolkien zu lesen. Dazu gehört sicherlich nicht nur die Herr-der-Ringe-Bücher, sondern auch Das Silmarillion sowie Die Kinder Hurins, die weitere Details zur Hintergrundgeschichte des Aragorn preisgeben. Zusätzlich legt Mortensen seinem Schauspielkollegen auch die Werke über die Götter- und Heldensagen der nordischen Mythologie und Vikinger-Geschichten ans Herz.

Mehr dazu: Neues Mittelerde-Buch aus Tolkiens Nachlass angekündigt

Der Herr der Ringe - Alle Mittelerde-Spiele im Überblick ansehen

Der Herr der Ringe: Was uns an Tolkiens Werk fasziniert