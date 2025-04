»Lieber großartig als banal« - Herr-der-Ringe-Star Sean Bean hat kein Problem mehr damit, ein wandelnder Spoiler zu sein

In Der Herr der Ringe: Die Gefährten kommt Sean Bean auch nicht mit dem Leben davon. Bildquelle: New Line Cinema

Und der Oscar für die meisten Tode On-Screen geht an ... Sean Bean! Bitte komm jetzt auf die Bühne und hol dir deinen Preis ab! Diesen und viele weitere ähnliche Witze kann der britische Schauspieler wohl nicht mehr hören. Dennoch hat er sich anscheinend langsam mit seiner Verewigung in Memes abgefunden.

Erst kürzlich gab Sean Bean preis, dass er durch die zahlreichen Memes tatsächlich kurz über seine Rollenauswahl nachgedacht hat. Aber der Darsteller spielt eben lieber komplexe Charaktere, die nun einmal häufig dem Tode geweiht sind (via Radio Times).

Ich habe einige großartige Charaktere gespielt, pikante und bösartige Figuren. Ich dachte, ich spiele sie lieber und sterbe, als einen banalen Charakter zu spielen, der lebt. Aber mit den ganzen Memes kam ich an einen Punkt, an dem ich dachte: »Vielleicht sollte ich nicht mehr so oft sterben.«