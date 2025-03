Welcher Herr der Ringe-Film ist der beste? Stimmt jetzt ab!

Auf den Pelennor-Feldern wird das Schicksal der Herr der Ringe-Trilogie entschieden: Welcher Film hat die GameStar-Leser damals am, meisten beeindruckt? (Foto: Warner Bros.)

Der Herr der Ringe ist (m)ein Schaaaatz: Seit über 20 Jahren begeistern Peter Jacksons Filme weltweit Fantasy-Fans und haben über drei Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht.

Doch während sich alle einig sind, dass die Trilogie ein filmisches Meisterwerk ist, bleibt eine Frage hitzig umstritten: Welcher der drei Filme ist eigentlich der beste?

Höchste Zeit also, dass wir kräftig Luft holen, in Durins Horn pusten und nach eurer Meinung fragen.

Der Herr der Ringe: Die Eroberung - Trailer zum Remake versprüht episches Tolkien-Feeling

Ein Film, sie zu knechten

Die einen schwören auf »Die Gefährten« (2001) mit seinem großartigen Weltenaufbau und der ersten Begegnung mit Mittelerde.

Andere halten »Die zwei Türme« (2002) für den Höhepunkt der Reihe – allein wegen der atemberaubenden Schlacht um Helms Klamm.

Und dann gibt es noch die Fans von »Die Rückkehr des Königs« (2003), die mit dessen emotionalen Höhepunkten und dem Oscar-Regen argumentieren.

Aber was sagt die Community auf GameStar.de? Zeit, das ein für alle Mal zu klären! Stimmt jetzt ab:

Natürlich gibt es auch die Hobbit-Trilogie und die beiden Animationsfilme – aber bleiben wir ehrlich: Die meisten Diskussionen drehen sich um die drei Filme von Peter Jackson.

Mittelerde lebt weiter - auch in Spielen

Wer die Filme schon öfter gesehen hat als Frodo allein im Bett seinen Ring streichelt, der findet am PC weiterhin genug Gelegenheit, in Mittelerde neue Abenteuer zu erleben.

So lohnt sich laut GameStar-Redakteur der Einstieg in Der Herr der Ringe Online auch 2025 noch, auch wenn das MMO grafisch nicht mehr ganz taufrisch ist. Euch steht der Sinn nach großen Schlachten und einer Generalperspektive? Dann probiert doch mal wieder Schlacht um Mittelerde aus, wie es Autor Reiner Hauser kürzlich getan hat!

Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde war einfach ein grandioses Erlebnis!

Und wenn ihr noch eine Weile warten könnt, merkt euch schon mal den 29. Juli 2025 vor. Dann feiert das gemütliche Aufbauspiel Der Herr der Ringe: Tales of the Shire Release. Vielleicht ist dann ja auch schon das grafisch beeindruckende Fan-Remake Battle for Middle-Earth Reforged erschienen.

Neue Film- und Serien-Projekte

Auch wenn Peter Jacksons Filmsaga abgeschlossen ist, geht es mit Mittelerde weiter. Aktuell wird trotz aller Kritik an der dritten Staffel von Amazons Streaming-Serie Die Ringe der Macht gearbeitet.

Überdies befinden sich mehrere neue Kinofilme in Planung; bereits 2026 soll The Hunt for Gollum erscheinen. Bei dem führt erneut Peter Jackson die Regie und Andy Serkis kehrt in seiner alten Rolle als biestiger Gollum zurück.

Aber jetzt erst mal zurück zur großen Frage: Welcher Herr-der-Ringe-Film ist für euch der Beste? Stimmt ab und diskutiert mit uns in den Kommentaren! Keine Lust darauf: Dann flieht, ihr Narren!