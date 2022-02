Ringe der Macht spaltet Fans: Wo ist das alte Herr-der-Ringe-Feeling?

Es hat wirklich lange gedauert: Nach der ursprünglichen Ankündigung einer Serie in Tolkiens Welt mussten sich Fans mehr als vier Jahre gedulden, bis sie erste Szenen von »Die Ringe der Macht« zu Gesicht bekamen. Jetzt, da es soweit ist, fallen die Reaktionen auf den ersten Trailer mit Bildern aus der Serie gemischt aus.

Das allein ist kein Wunder: Denn die Serie wird oft am Maßstab der legendären Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson gemessen. Was aber sagen die Fans genau? Dieser Frage sind wir nachgegangen, und das sind die Antworten.

Alles weitere zu »Die Ringe der Macht« erfahrt ihr übrigens in unserem Artikel zur Serie:

Der Trailer beeindruckt

Bei aller Kritik freuen sich einige Fans über die visuelle Qualität der gezeigten Szenen. Das gigantische Budget der Serie trägt dazu sicher seinen Teil bei, wie auch User Erethen auf der Fan-Website TheOneRing.net feststellt:

Man kann den Bildern das Budget ansehen, das ist großartig. Es sieht einfach episch aus. Mir kommt es so vor, als sollte der Trailer uns nur die visuelle Sprache der Serie zeigen. Ich liebe es.

Im selben Thread stimmt auch Arannir dieser Einschätzung zu:

Stil, Kostüme, Landschaften und Architektur sehen unglaublich gut aus für eine Fernsehserie.

Abseits der qualitativ hochwertigen Darstellung beurteilen viele den ersten Trailer allerdings nur vorsichtig und zeigen sich auch teilweise enttäuscht.

Ist das Mittelerde?

So fühlen sich die gezeigten Szenen offenbar für viele einfach nicht nach Tolkiens Mittelerde an. Auch hier mögen die Erwartungen eine Rolle spielen, die von Peter Jacksons Filmen geprägt sind. Die Serie versucht wohl einen eigenen Stil zu entwickeln und nicht das Design der HdR-Trilogie zu kopieren.

Einige Fans sind von diesem Stil wohl nicht allzu sehr überzeugt. Beim Aussehen der Elben hatten sich die Filme von Jackson etwa an Jugendstil-Elementen bedient, um ein besonderes Aussehen zu entwickeln. Die Serie orientiert sich dagegen etwa bei Galadriels Rüstung eher an Formen des Spätmittelalters und der Renaissance.

Auch andere Kommentare äußern sich zum fehlenden Mittelerde-Feeling, zeigen sich aber auch aufgeschlossener und weisen darauf hin, dass es die Serie bei ihrer Umsetzung nicht unbedingt leicht hat. So schreibt etwa Bruc3w4yn3 auf Reddit:

Darf ich fragen, welche Bilder ihr euch erhofft habt? Ich stimme euch zu, es ist schwer, sich anhand des Gezeigten wie in Mittelerde zu fühlen. Aber das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass wir so wenig über das zweite Zeitalter wissen. Nebenbei bemerkt: Ich glaube, ich habe einige der Einstellungen wiedererkannt, und freue mich darauf mehr davon zu sehen.

In Antwort auf diesen Kommentar schreibt dann auch shadowjacque:

Gut gesagt. Ich habe das Gefühl, viele, die hier kommentieren, sind Fans der Filme von Peter Jackson und nicht der Bücher. Ich habe auch einige interessante Szenen gesehen.

Auch auf TheOneRing.net findet man nur wenig am Trailer, was Tolkien schreit. Aber auch hier erinnern einige Kommentare daran, dass dieser Umstand auch am vorhandenen Quellenmaterial liegt, wie es etwa User squire beschreibt:

Ich habe nichts von Tolkien gesehen, was aber verständlich ist, denke ich. Denn es gibt einfach kein eigenes Tolkien-Buch, das wir in den Bildern des Trailers erkennen könnten. Er war aber auf jeden Fall beeindruckend und vielleicht auch repräsentativ für eine Reihe guter Geschichten. [...] Das ist offensichtlich eine Fantasy-Serie im Stile Tolkiens, die optisch viel hermacht. Es ist aber keine Tolkien-Serie, sonst hätten wir sie auf den ersten Blick erkannt.

Als Grundlage für die Serie gibt es im Gegenteil zu den bisherigen Filmen keinen eigenen Roman, sondern nur die von Tolkiens Nachfahren veröffentlichten Schriften. Das macht es schwerer, sich allein auf das Quellenmaterial zu stützen.

Zu viel Computer-Schnickschnack

Manche Fans fühlen sich außerdem davon gestört, dass die Szenen im Trailer an mehreren Stellen auf computergenerierte Bilder zurückgegriffen wird. So meint etwa soundsfromoutside auf Reddit:

Mit diesem riesigen Budget konnten sie nicht selbst zu schönen Orten reisen und richtige Aufnahmen von echten Wasserfällen, Wäldern und Bergen machen? Stattdessen haben sie ihr Geld für CGI ausgegeben? Bitte sagt mir, dass ich falsch liege.

Ein User auf TheOneRing.net namens Lieutenant of Dol Guldur ist auch weniger überzeugt von den CGI-Szenen, freut sich dafür aber um so mehr über einige Orks, die anscheinend von echten Menschen in Kostümen dargestellt werden:

Ich wünschte, sie hätten uns mehr davon gezeigt und dafür weniger von diesen halbfertigen CGI-Umgebungen. Auch wenn es nur ein kurzer Moment war, die Orks scheinen wirklich Schauspieler in Kostümen zu sein und keine computergenerierten Figuren, großartig!

Wie die CGI-Szenen dann im fertigen Produkt aussehen, muss sich natürlich erst noch zeigen. Aber manche Fans sind offensichtlich schon ziemlich zufrieden und spüren sogar das, was andere vermissen. Im selben Thread schreibt etwa Archestratie:

Es hat sich auf jeden Fall nach Peter Jacksons Mittelerde angefühlt. Wir werden eine Menge neuer Charaktere gesehen inklusive der Haarfüßer. [...] Mir hat jedenfalls gefallen, was ich gesehen habe. Meiner Frau, die mehr ein Casual-Fan ist, gefiel der Trailer sehr gut. Wenn Amazon also mehr die Casuals ansprechen wollte, dann haben sie es wahrscheinlich gut hinbekommen.

Apropos CGI: Der erste Teaser zur Serie kam übrigens ganz ohne computergenerierte Bilder aus. Das Logo von »Die Ringe der Macht« wurde hier wirklich gegossen und dabei gefilmt:

Über die Bilder hinaus

Auf Reddit fasst der Kommentar mit den meisten Upvotes offenbar zusammen, was viele denken: Ein einminütiger Trailer sagt noch nicht viel über die Serie aus. Holdfasthope87 empfiehlt deshalb, abzuwarten und erst später ein Urteil zu fällen:

Ich werde mal eine andere Ansicht äußern: Bis wir sehen, ob Drehbuch und Dialoge gut oder schlecht sind, bleibe ich neutral und hoffnungsvoll. Auch wenn der visuelle Stil nicht so beeindruckend wird wie der von Peter Jackson, kann eine gut erzählte Geschichte viel ausmachen.

Wahrscheinlich wird auch die fertige Serie die Fans nicht gerade in unbegrenzter Freude vereinen. Was sich mit den erfolgreichsten Fantasy-Büchern aller Zeiten und mit Jacksons grandioser Filmtrilogie messen muss, kann kaum den Erwartungen gerecht werden. Aber vielleicht kann die Serie ja doch noch überraschen und zumindest einen großen Teil der Fans zufriedenstellen.