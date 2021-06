Wer dachte, die zahlreichen Ankündigungen im Rahmen des Summer Game Fest wären die einzige Besonderheit des heutigen Abends, der irrt. Denn heute wurde auch ein neuer Kinofilm im »Der Herr der Ringe«-Universum angekündigt!

Ein Blick in die Vergangenheit

Der Film trägt den Titel »The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim« und spielt zeitlich lange vor der populären Trilogie rund um Sauron und den Einen Ring. Genauer gesagt geht es 250 Jahre in die Vergangenheit.

Zentrale Figur der Handlung wird Helm Hammerhand sein, der König von Rohan und Namensgeber der berühmten Festung der Pferdemenschen, die in »Die Zwei Türme« von den Uruk-Hai angegriffen wird. Worum es genau gehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Ein weiterer Wermutstropfen für so manchen Fan: Es handelt sich hierbei nicht um einen Realfilm, sondern um einen animierten Streifen. Verantwortlich für die Umsetzung ist der Japaner Kenji Kamiyama, der zuletzt an der Anime-Serie Blade Runner: Black Lotus beteiligt war. Peter Jackson, der Regisseur der Filmtrilogie, soll nicht in das Projekt involviert sein.