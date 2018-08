Anno 1800 bei GCMAX - Heute ist Chefentwickler Dirk Riegert bei uns zu Gast

Seit 11:00 Uhr heute früh läuft unser Livestream-Programm zur Gamescom 2018 auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions und ihr seid hoffentlich schon die ganze Zeit live dabei.

Falls nicht, dann wird es spätestens ab heute Abend um 18:00 Uhr höchste Zeit, denn dann steht das Highlight unseres heutigen Sendetages an. Dirk Riegert, der Creative Director von Anno 1800, kommt uns mit seinem Spiel im Gamescom-Camp besuchen. In der GCMAX-Show stellt er sich live euren und unseren Fragen. Neben Dirk wird unser Chefredakteur und Anno-Connaisseur Heiko Klinge Platz nehmen und seine Einschätzung zu den Features des neuen Anno mit euch teilen.

Zum Livestream: Täglich einschalten bei GCMAX

Doch das ist natürlich nur einer von vielen spannenden Programmpunkten. Ebenfalls bei GCMAX: Die Show zu Gast ist Ralph Fulton, der Chefentwickler von Playground Games, die gerade am Rennspiel Forza Horizon 4 werkeln. Später am Abend erwartet euch dann noch unterhaltsamer Prügel-Spaß in unserem Street Fighter V Turnier.

Am besten aber, ihr schaltet jetzt gleich schon ein. Seit 16 Uhr berichten Ann-Kathrin Kuhls und Christian Schneider über die wichtigsten Spiele der Gamescom 2018.

Unser Programm am 21. August:

11:00 - Gamescom-Eröffnung - Die offizielle Eröffnung der Messe und einige Überraschungen

12:00 - Gamescom Award-Show - Verleihung der Jury-Preise mit Fabian Siegismund

13:00 - Let's Play: Anno 1404 mit Tumlu

15:00 - GCMAX - Warm-Up-Talk und Spaß mit der MAX-Crew aus dem gamescom Camp

16:00 - Games der GC: Rage 2, Total War: Three Kingdoms, Shadow of the Tomb Raider, uvm.

18:00 - GCMAX Die Show: Themen & Gäste: Anno 1800, Forza Horizon 4, Florian Heider & mehr

21:00 - Gamescom Camp-Turnier: Street Fighter V

