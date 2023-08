Ab sofort könnt ihr Henry Cavill bei Netflix in einer seiner besten Rollen erleben

Egal ob mit Schnauzer, ohne Schnauzer, ob mit Silberschwert oder im blauen Spandex-Anzug: Henry Cavill ist und bleibt ein Publikumsliebling!

Na, sucht ihr derzeit nach neuem Streaming-Futter, dass ihr abends auf der Couch konsumieren könnt? Bevor ihr euch euren Kopf mit allerlei unterirdischem medialen Mist vollstopft, kommen wir lieber direkt mit einer hochklassigen Empfehlung für euch um die Ecke.

Mission: Impossible – Fallout ist ein klasse Film. Das hat viele Gründe: von Tom Cruise mit seinen gewohnt waghalsigen Stunts angefangen über die vielen Schauplätze bis hin zum packenden Finale. In meinen Augen ist der Star des Films aber ein ganz anderer: Henry Cavill.

Ab sofort könnt ihr MI: Fallout bei Netflix streamen. Ich erkläre euch, warum ihr den Film auf keinen Fall verpassen solltet. Natürlich spoilerfrei – uff, das wird schwierig!

Sören Diedrich Sören ist normalerweise gar kein Freund des Action-Kinos. Die Mission-Impossible-Reihe hätte ihn mit dem furchtbaren zweiten Teil ebenfalls um ein Haar vergrault. Danach ging es dann aber konstant aufwärts und heute kann er sich kaum für einen Lieblingsteil entscheiden. Na gut, eigentlich doch: Sein Herz schlägt für Ghost Protocol, allein schon wegen der Szene am Burj Khalifa!

Was macht Geralt da mit einer Knarre?

Wer von euch das Action-Genre so sehr meidet wie Steven Seagal das schauspielerische Talent, wird Henry Cavill bislang wohl vor allem als Geralt von Riva in der The-Witcher-Serie von Netflix kennen. Wobei sich das Thema ja bekanntlich mit dem Ende der enttäuschenden Staffel 3 erledigt hat.

Außerdem hat sich Cavill noch als DC-Superman einen Namen gemacht. Dennoch: Als wirklich guten Schauspieler (wenn das Drehbuch passt) habe ich ihn erstmals in Mission: Impossible – Fallout wahrgenommen.

Das liegt vor allem an seiner eher ungewöhnlichen Rolle, die ich aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht weiter ausführen kann. Was ich euch aber in Aussicht stellen kann: Er spielt wie üblich mit viel Charisma, hat ein paar markige Sprüche auf Lager und heizt Tom Cruise so richtig ein!

2:27 Mission: Impossible 6 - Fallout - Trailer mit vielen spektakulären Szenen

Auch abseits von Henry Cavill ist MI: Fallout ein fantastischer Action-Blockbuster, der euch ein ums andere Mal die Kinnlade runterklappen lassen wird – zumindest geht es mir so, selbst beim dritten Mal anschauen, wie ich am Wochenende erst wieder feststellen musste.

Die Actionszenen sind bombastisch, die Dialoge manchmal zwar eine Spur drüber, aber immer sehr atmosphärisch in Szene gesetzt und der Cast – egal ob Good oder Bad Guys und Girls – liefert eine rundum gelungene Performance ab.

Kurzum: Habt ihr heute Abend noch nichts vor? Prima! Dann schaut euch Mission: Impossible – Fallout mit dem Schwiegersohn-Prototypen Henry Cavill ruhig an!

Seit dem 13. August 2023 ist der Film im Netflix-Abo enthalten.

Welcher Teil der Mission-Impossible-Reihe ist euer Favorit? Fallout? Ghost Protocol? Der allererste Teil? Oder doch MI2? Hihi, kleiner Spaß, den mag doch niemand. Oder etwa doch? Ihr merkt, hier steckt jede Menge Zündstoff drin. Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare! Nehmt ihr diese Mission an?