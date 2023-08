The Witcher: Wie wird Geralts neuer Look erklärt? Die Antwort ist wohl überraschend simpel

Offenbar betritt in The Witcher: Staffel 4 doch kein neuer Geralt aus einem anderen Universum die Welt der Netflix-Serie. Bildquelle: Netflix

In Staffel 4 von The Witcher betritt ein neuer Geralt die Bühne: Henry Cavill ist bei der Netflix-Serie ausgestiegen und wird nun von Liam Hemsworth ersetzt. Die Verantwortlichen von The Witcher teasten bereits an, dass dieser Wechsel nicht kommentarlos vonstattengeht.

Und nachdem offizielle Andeutungen eines Produzenten um ein mögliches Witcher-Multiversum für ordentlich Aufregung sorgten, scheint es nun eine andere und sogar viel simplere Erklärung zu geben. Schon Anfang August äußerte sich Tomek Baginski erneut dazu in einem Interview mit Wyborcza, auf das Redanian Intelligence aufmerksam machte.

Doch kein neuer neuer Geralt

Dabei zerschlägt Baginski die Theorien (und ebenso die Befürchtungen) vieler Fans, dass Henry Cavills Geralt einfach durch einen anderen Geralt ausgetauscht wird. Denn im Universum von The Witcher gibt es zwar ein Multiversum, das setzt sich aber durch vollkommen unterschiedlichen Welten zusammen, die einander nicht widerspiegeln.

Doch kein Marvel-Multiversum in The Witcher: Baginski zufolge dürfte Geralts neuer Look in der vierten und fünften Staffel von The Witcher ganz anders erklärt werden:

Viele Leser der Bücher vergessen, was Andrzej Sapkowski im fünften Teil der Saga gemacht hat. In meinen Augen ist das einer der wichtigsten Aspekte der gesamten Serie. Ich rede dabei nicht über bestimmte Ereignisse, sondern die erzählerische Struktur, die dieses Buch eingeführt hatte. Zu Beginn des Buchs erfahren wir auf einmal, dass vielleicht alles, was wir bisher gelesen haben, gar nicht wahr ist. Und das kann nicht zum Beispiel mit dem aktuell beliebten Multiversums-Konzept verglichen werden, mit dem es auf einmal viele verschiedene Realitäten gibt.

Was in der Witcher-Vorlage passiert: Im fünften Buch der Witcher-Reihe spielen sich ein paar Passagen hunderte Jahre nach den Abenteuern von Geralt, Ciri und Yennefer ab und es wird offenbart, dass verschiedene Historiker ihre Geschichte weitergeben. Damit wird infrage gestellt, was und wie viel der Kapitel, die wir gelesen haben, sich genauso ereignet haben.

Baginski vertieft das im Interview noch ein wenig mehr:

Vielleicht hatte Ciri eine andere Augenfarbe, war eigentlich ein anderer Charakter oder die Abenteuer haben sich aus der Perspektive der Fans ganz anders abgespielt. Ich bekomme mit, was unter Fans diskutiert wird und wie starr The Witcher gesehen wird. Doch die Wahrheit ist, dass verschiedene Interpretationen in ganz andere Richtungen gehen können. Ich glaube, dass, was wir für Staffel 4 geplant haben, konsistent mit den Büchern ist. Aber ich interpretiere das vielleicht anders als jemand, der sich nicht damit abfinden kann, dass sich das Gesicht von Geralt verändert. Ich mag wirklich unsere Idee für die Eröffnungssequenz von Staffel 4, aber ob das Publikum die auch mag, wird sich erst zeigen.

Wie könnte das in der Netflix-Serie aussehen? Das klingt ganz danach, als würde Staffel 4 mit einem Erzähler starten, der sich an Geralt mit dem Gesicht von Liam Hemsworth und nicht von Henry Cavill erinnert. Währenddessen sehen Ciri und Yennefer aus wie bisher, da Freya Allan und Anya Chalotra in ihren Rollen für die Netflix-Serie zurückkehren. Na gut.

Was haltet ihr von der möglichen Erklärung, welche die Witcher-Serie in Staffel 4 für den Tausch Henry Cavill gegen Liam Hemsworth liefert? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft von The Witcher? Gebt ihr dem neuen Geralt eine Chance oder habt ihr mit der Netflix-Serie bereits abgeschlossen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!