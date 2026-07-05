»Hilfe, mein Fisch hat meine Kreditkarte benutzt« – Japanischer YouTuber schickte einst eine ungewohnte E-Mail an den Nintendo-Support

Zum Glück konnten die Machenschaften des Fischs damals vereitelt werden (Symbolbild aus The Precinct).

»Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft« ist ja wohl von vorgestern – wie wäre es mit: Mein Fisch hat meine Kreditkarte veruntreut und meine sensiblen Daten mit der ganzen Welt geteilt? So geschehen vor einigen Jahren, live vor laufender Kamera, beim japanischen YouTuber Mutekimaru.

Ihr erinnert euch vielleicht an den ganzen »Twitch spielt ...«-Hype, der irgendwann darin gipfelte, dass irgendwelche Tiere Pokémon spielen. Mutekimarus schwarzer Flaggensalmler-Fisch war eines davon. Der YouTuber hatte sein Setup so eingerichtet, dass eine Kamera alle Bewegungen des Fischs aufzeichnete. Und bestimmte Abschnitte des Bildes wurden dann auf bestimmte Konsolen-Inputs zugeschnitten; wenn der Fisch also in die linke obere Ecke des Bildes schwimmt, dann interpretiert die Switch es als »Es wurde die A-Taste gedrückt.«

2020 schaffte es Mutekimarus Fisch so, Pokémon Saphir nach über 3.000 Stunden erfolgreich zu beenden. Drei Jahre später folgte dann der große Skandal.

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Mutekimarus schwarzer Flaggensalmler missbraucht die Kreditkarte

Mutekimaru ließ seinem Fisch freie Hand, er selbst war nicht zugegen und der Stream live munter weiter. Was niemand auf dem Schirm hatte: Am 14. Januar 2023 stürzte Pokémon Purpur nach 1.144 Stunden ab. Der Fisch landete also im Menü, doch das stoppte ihn natürlich nicht, versehentlich (oder absichtlich, man weiß nie) alle möglichen Eingaben zu tätigen.

So änderte er Mutekimarus Benutzernamen in »ROWAWAWAWA¥«, gerade das Yen-Symbol kündigt gleich eines Menetekels den baldigen Kreditkartenbetrug an. Der Fisch brachte Paypal dazu, seinem Mail-Account eine Bestätigungsnachricht zu schicken, und lud das Konto mit sage und schreibe 500 Yen auf. Also etwa 3,50 Euro. Außerdem kaufte der Fisch einen neuen Avatar.

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Es sind Taten, die eine Nation erschütterten. Augenzeugen zufolge handelte der Fisch nicht allein, es befanden sich noch weitere Täter im Wassertank.

Zum Glück kam Mutekimaru bald hinter die Machenschaften seines Fisches und schrieb dem Kundenservice von Nintendo. Auf Reddit witzelten Hunderte Leute, wie man so eine Mail formuliert: »Kann ich einen Betrag rückerstatten? Hilfe, mein Fisch hat meine Kreditkarte benutzt«, schrieb damals zum Beispiel User the_orange_alligator. Was immer er geschrieben hat, funktionierte: Nintendo erstattete die 500 Yen.