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Es gibt einen kostenlosen Steam Sale Simulator und er ist genial

Ihr wollt die Glückshormone des Steam Summer Sales ausschütten, aber kein echtes Geld ausgeben? Der Steam Sale Simulator schafft Abhilfe.

Profilbild von Dimitry Halley

Dimitry Halley
05.07.2026 | 15:01 Uhr

Valve weiß schon, wie der Hase läuft. Wenn du in einem der großen Steam Sales zugreifst, bekommst du nie nur das Spiel, sondern in der Regel zusätzlich irgendeine Art von Meta-Belohnung. Meist füllt sich ein Balken, der dir für genügend Euros eine zeitlich befristete Sammelkarte spendiert. Wer das ganze Set will, muss entweder auf den Handelsplatz oder eben ordentlich reinbuttern.

Der Kauf an sich soll zum Erlebnis werden. Und für viele ist er das auch. Während des aktuellen Steam Summer Sales 2026 finden sich auf Reddit Hunderte Postings, oft garniert mit Galgenhumor, in denen die Leute ihr Kaufverhalten, ihre Warenkörbe oder einfach irgendwelche Memes teilen. Denn wir wissen alle, wo die Hamsterkäufe landen ... auf unserem Pile of Shame.

Ein User namens »mike wing« hat sich jetzt gedacht: Was, wenn ich aus dem Erlebnis des Steam Summer Sales einfach ein eigenes »Spiel« mache? Ein paar Coding-Sessions später feierte der Steam Sale Simulator seine Geburtsstunde.

Video starten 1:13 Der riesige Steam Summer Sale startet diesen Donnerstag - wir kennen schon jetzt 18 Spiele im Angebot

Was ist der Steam Sale Simulator?

Der Steam Sale Simulator ist im Kern einfach eine Mockup-Seite, die über weite Strecken aussieht wie Steam. Ihr erstellt euch dort einen Fake-Account (keine Sorge, da wird nichts mit einer realen E-Mail verknüpft) und könnt in einem Fake Steam Sale Spiele in euren Warenkorb packen und »kaufen«. Nur verschlingt der Kauf kein echtes Geld, sondern ... gar nichts.

Der Steam Sale Simulator sieht aus wie Steam, kostet aber keinen Cent. Der Steam Sale Simulator sieht aus wie Steam, kostet aber keinen Cent.

Und nach diesem Kauf ploppen alle möglichen Achievements auf, zusätzliche Steam-Level, Sammelkarten-Errungenschaften und so weiter. Mike wing imitiert sogar den Community-Marktplatz, ihr könnt also auch irgendwelche Counter-Strike-Kisten oder Dota-Accessoires kaufen. Manchmal schenkt einem sogar Gabe Newell höchstpersönlich irgendein Gratis-Spiel, uns zum Beispiel gerade Cube World.

Der Steam Sale Simulator beschränkt sich dabei auf die Startseite, ihr könnt also nicht auf die einzelnen Produktseiten klicken. Aber hey, es reicht zumindest, um innerhalb von zwei Minuten 400 Dollar auszugeben.

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Die Community feiert das kleine Tool übrigens. Das Posting auf X hat in Windeseile fast 30.000 Likes und über 2.500 Reposts gesammelt. Die Leute fühlen sich wie ihre »eigene Oma im Casino«, fordern aber zeitgleich neue Features wie eine vernünftige Währungsumrechnung, denn aktuell gibt's den Sale Simulator nur mit US-Dollar.

Aktuell würde es übrigens 1.385.598 Dollar kosten, jedes Spiel auf Steam zu kaufen. Alternativ könntet ihr euch dafür auch ein kleines Ein-Zimmer-Appartement in München leisten. Der echte Steam Summer Sale läuft noch bis zum 9. Juli 2026.

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