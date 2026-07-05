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Red Dead Redemption war keine zwei Wochen alt und Fans hatten es geschafft, das »Remaster« zu remastern [Best of GameStar]

Die Grafik der lang erwarteten PC-Version ist etwas in die Jahre gekommen. Eine Mod hübscht den modernen Klassiker erheblich auf.

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Sebastian Beeg
05.07.2026 | 15:15 Uhr

Seit dem 28. Oktober 2024 zieht John Marston seinen Revolver auch auf dem PC. Seit dem 28. Oktober 2024 zieht John Marston seinen Revolver auch auf dem PC.

14 Jahre nach dem Original-Release ist die PC-Version für Red Dead Redemption erschienen. Von uns gab's eine 83 - in unserem Test. Aktuell steht das Spiel bei Steam bei 92 Prozent positiver Bewertungen und hat bislang mehr als 18.600 Rezensionen gesammelt.

Doch bei aller Freude über die späte Portierung gibt es auch Kritik. Etwa, weil die Grafik des Spiels mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Abhilfe verspricht da die Mod Reality Redemption.

Mod verbessert allgemeine Leistung

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Die ging kurz nach dem Launch der PC-Version an den Start. Diese Mod verbessert vor allem die Grafik des Spiels. Eine Kostprobe davon erhaltet ihr in dem oben verlinkten YouTube-Video der Modder.

Auf der Seite von Reality Redemption – Overhaul Project werden die Veränderungen der Mod im Gegensatz zum Grundspiel aufgeführt. So wurden etwa die Speicherpools vergrößert und die allgemeine Leistung verbessert.

Außerdem wird die Zeichendistanz von Vegetation und Objekten sowie die Qualität von Reflexionen, Partikeln oder Trümmern verbessert. Und auch die Texturen für John Marston und die meisten Texturen der Spielwelt wie Wege, Straßen, Böden und Gras wurden überarbeitet.

Beim direkten Vergleich zwischen PC-Version und Originalspiel gibt es nur in der Auflösung große Unterschiede.

Und damit nicht genug. Die Mod verändert auch die Physik für Flüssigkeiten, etwa Wasser, und das Verhalten von NPCs. Zudem wurde die Spielkamera angepasst und ist nun mit der Kameraführung aus Red Dead Redemption 2 vergleichbar.

Was das Grundspiel von Red Dead Redemption grafisch drauf hat, zeigen fünf Minuten Gameplay aus der ersten Mission des Spiels:

Video starten 5:03 Red Dead Redemption: Wir zeigen euch fünf Minuten PC-Gameplay zum Release

Weitere Änderungen in Planung

Mit dem Projekt ist der Modder BadassBaboon und seine Mitstreiter wurde Ende 2024 auf die Beta-Version 3.0 aktualisiert. Am 22. Juni 2026 meldete sich BadassBaboon mit einem Update, es wird also weiter an der Mod gearbeitet.

Die Macher wollen noch Texturen für Gebäude, Passanten und Partikel verbessern, den Regen schöner machen und die Sichtweite erhöhen.

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Red Dead Redemption

Red Dead Redemption

Genre: Action

Release: 29.10.2024 (PC), 17.08.2023 (PS4, Switch), 21.05.2010 (PS3, Xbox 360)

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