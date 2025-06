Hitman-Entwickler enthüllen fast beiläufig einen offiziellen Koop für das Attentäter-Spiel

Es gibt natürlich nur einen wahren Agent 47. Hitman wird aber dennoch bald im Koop-Modus spielbar sein.

Es war nicht die Show, mit der wohl die meisten Zuschauer gerechnet hatten. IO Interactive hat am Nicht-E3-Wochenende eine eigene Bühne samt Livestream gebucht, um die größten Neuerungen des Studios vorzustellen. Besonders gespannt war man natürlich auf 007: First Light - das kommende James-Bond-Spiel.

Pustekuchen. Der erste cinematische Trailer lief schon Tage davor auf der State of Play, für die eigene Show wurde nichts mehr übrig gelassen - auch kein Gameplay-Trailer. Stattdessen wurde fast schon in einem Nebensatz erwähnt, dass Hitman: World of Assassination einen Koop-Modus bekommt.

55:12 Totale Bond-Pleite, aber eine Ankündigung rettet die Show! | mit Nerdkultur ​

Autoplay

Was genau wissen wir zum Koop-Modus?

Die Informationen sind noch recht rar gesät, IOI hat sich auch hier überraschend bedeckt gehalten. Was aber klar ist:

Statt Agent 47 spielen wir die Attentäter Stone und Knight. Die sind bereits in Hitman 2: Sniper Assassin und dem Mobile-Spiel Hitman Sniper: The Shadows als Duo bereits aufgetreten

Es wird nicht nur ein abgespeckter Sniper-Modus wie in Hitman 2, sondern soll eine vollwertige Hitman-Erfahrung bieten.

bieten. Es gibt klitzekleine Gameplay-Ausschnitte! Darin ist bereits zu sehen, dass die Spieler wie im Singleplayer die Kleidung ihrer Opfer anziehen können, um nicht aufzufallen. Außerdem ist in der linken unteren Bildschirmecke die Kameraperspektive des Mitspielers zu sehen, sodass man immer weiß, was der gerade so anstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Außerdem klingt es so, als ob für den Modus eigene Missionen entworfen werden und die bereits existenten Level nicht schlicht für einen zweiten Assassinen zugänglich sind. Aber da gibt es noch keine klaren Informationen dazu. Ihr könnt euch den kleinen Ausschnitt der Show im obigen Reddit-Post angucken.

Wann der Koop-Modus erscheint, bleibt auch noch abzuwarten. Weitere Informationen sollen bald folgen.

Hitman-Fans können sich aber dennoch schon jetzt den Strichcode wieder auf den Schädel tätowieren, ihr könnt nämlich nun den Bond-Bösewicht Le Chiffre aus Casino Royale zur Strecke bringen. Ihr habt aber gerade mal einen Monat Zeit, dann ist die von Mads Mikkelsen gespielte Figur wieder untergetaucht.

Übrigens hat sich IOI diese Info auch nicht für ihre eigene Show aufgehoben, sondern während des Summer Game Fests einen Tag zuvor enthüllt.