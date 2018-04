Hitman: Sniper Assassin - Gerüchte: Kommt ein neues Hitman? Oder nur ein kleiner Ableger?

Die Altersprüfstellen von Südkorea und Australien listen in ihrer Datenbank das Spiel Hitman: Sniper Assassin. Möglicherweise heißt so die zweite Season, oder aber ein weiterer Mobile-Ableger steht in den Startlöchern.