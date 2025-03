Spieler hat schon 1.257 Mal den gleichen Boss besiegt, weil er seit sechs Jahren vergeblich auf ein Spiel wartet

Hornet wird zum Ziel ungeduldiger Fans. Könnt ihr nicht mal sechs Jahre warten? Also echt, pff!

Na, wie lange wartet ihr schon auf Hollow Knight: Silksong? Der Autor dieser Zeilen empfindet körperliche Qualen, während er diese Zeilen tippt. Denn für ihn gibt es nur wenige Spiele, die so tief in seinem Herzen mietfrei wohnen. Und Silksong will und will einfach nicht erscheinen. Langsam wird er wütend!

So geht es offenbar auch dem YouTuber Ilnar K. Er lässt seinen Frust über die inzwischen sechsjährige Wartezeit an Hornet aus, der Heldin des Spiels. Und das seit 1.257 Tagen in Folge!

Und täglich grüßt das Murmeltier

Hornet ist nicht nur die Hauptfigur in Silksong, sondern taucht an mehreren Stellen auch im ersten Hollow Knight auf. Dort gibt sie entweder Ratschläge oder verdrischt euch mit ihrer Nadel.

Eine dieser besagten Stellen ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Meldung. Denn Illnar K lädt jeden Tag ein neues Video auf seinen Kanal, wie er Hornet in Windeseile plattmacht. Inzwischen ist der User so gut geworden, dass er für den sehr anspruchsvollen Kampf gerade einmal 17 Sekunden braucht.

Hier das Video vom 11. März 2025, ein neues dürfte in wenigen Stunden folgen:

Falls ihr den Kampf nun nachstellen und die beeindruckende Zeit unterbieten möchtet, hier noch schnell die Talismane, die Ilnar K angelegt hat: Schamanenstein, Zauberbändiger, Langnagel, Zeichen des Stolzes und Schneller Hieb. Viel Glück!

Du bist mein Held

Statt die arme Hornet zu bemitleiden, jubeln viele Hollow-Knight-Fans Ilnar sogar zu. So wird er etwa spaßhaft vom User personal5855 unter einem der Videos als mein Held bezeichnet.

pandanutella74 hingegen hat bei aller Bewunderung auch Sorge um Ilnar und schreibt deshalb:

Ich hoffe, wird bekommen Silksong, bevor er die 10.000 erreicht.

Ganz bestimmt wird Silksong erscheinen. Bald. Auf der nächsten Nintendo Direct. Oder der übernächsten. Vielleicht auch an Ostern? Oder zum Summer Game Fest. Ganz … ganz sicher …

Zum Abschluss noch eine persönliche Anekdote von einem gewissen Sören D.: Während er diese Meldung geschrieben hat, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er heute sein wunderschönes Hollow-Knight-T-Shirt trägt. Wenn das mal kein Zeichen ist, liebe Entwickler?! Also los, her mit Silksong!