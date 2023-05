Hollow Knight: Silksong wird verschoben, doch der Grund ist erfreulich

Gut Ding will Weile haben? Fans von Hollow Knight hoffen genau das.

Nachdem 2019 das Metroidvania Hollow Knight: Silksong angekündigt wurde, haben wir kaum neue Informationen zu dem Hollow-Knight-Nachfolger erhalten. Durch das Xbox-Showcase im Juni 2022 wussten wir immerhin, dass das Spiel noch im ersten Halbjahr 2023 erscheinen soll.

Wie die Entwickelnden nun aber via Twitter mitgeteilt haben, wird das Release-Fenster wohl nicht eingehalten. Die Begründung ist allerdings ein Grund zur Freude.

Warum wird das Spiel verschoben?

Hollow Knight: Silksong wurde verschoben, da es schlicht und ergreifend größer geworden ist als geplant. Das muss nicht immer gut sein, doch in Anbetracht der Vorgängers und des Genres muss man wohl keinen 100-Stunden-Klopper befürchten und kann sich über einige zusätzliche Spielstunden freuen. Zudem wolle man das Spiel in einem bestmöglichen Zustand veröffentlichen, was in Anbetracht jüngster Release-Desaster wie bei Star Wars Jedi: Survivor oder Redfall nach einer guten Idee klingt.

Wann soll es nun erscheinen? Einen neuen Release-Zeitraum wollte man seitens Team Cherry noch nicht angeben. Man würde aber neue Details bezüglich des Spiels erhalten, sobald die Fertigstellung näher rückt.

Ursprünglich sollte Hollow Knight: Silksong ein DLC des Vorgängers werden. Das Spiel ist demnach nicht zum ersten Mal deutlich über die einstigen Ambitionen hinaus erweitert worden.

Was haltet ihr von der Entscheidung, dass Hollow Knight: Silksong nun ein eigenständigen Spiel ist? Was haltet ihr von der Verschiebung? Freut ihr euch, dass es dafür jetzt umfangreicher wird? Schreibt’s in die Kommentare!