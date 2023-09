Der große Hollywood-Streik könnte sich schon sehr bald auf Videospiele ausweiten

Diese und viele weitere Unternehmen werden bereits oder würden von einem neuen Streik explizit gegen die Videospielbranche getroffen werden.

Das war deutlich, mal wieder. Nachdem bereits vor Monaten die Mitglieder der amerikanischen Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA eindeutig für einen Streik gegen die Filmindustrie gestimmt und in diesen Arbeitskampf schließlich auch eingetreten sind, folgt nun wohl unser aller nächstes Hobby: die Videospielbranche.

Wer ist die SAG-AFTRA? Dabei handelt es sich um die Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists . Es ist eine im Kern amerikanische, jedoch weltweit agierende Gewerkschaft. Sie vertritt ein sehr breites Spektrum an Berufen, dazu zählen: Film- und Fernsehschauspieler, Sänger, Synchronsprecher oder eben auch diverse andere Medienschaffende.

Die Zukunft der Gaming-Charaktere

Mit knapp 98 Prozent Zustimmung erhielten die Verhandlungsführer die Erlaubnis, die Niederlegung der Arbeit als Druckmittel einzusetzen. Diese Woche stehen noch weitere Gespräche innerhalb der Treffen an, die seit Oktober vergangen Jahres laufen. Sollte es da zu keiner Einigung über die neue Vereinbarung für interaktive Medien kommen, könnte der Streik schon bald ausgerufen werden.

Was heißt das für uns Gamer? Sollte gestreikt werden, würden alle entsprechenden Mitglieder der SAG-AFTRA ihre Arbeit niederlegen und somit nicht mehr an Film, Motion-Capture- oder Sprachaufnahmen teilnehmen.

Dies wiederum hätte wahrscheinlich erstmal keine großen Folgen auf lange Sicht, doch je länger der Streik läuft, desto mehr Zeit geht den Entwicklern verloren. Und sollte der Streik ähnlich lange andauern - wie bereits bei den Drehbuchautoren und Schauspielern (fast drei Monate und fortlaufend) - hätte das zwangsläufig Konsequenzen für die Entwicklungspläne zahlreicher Spiele.

Bedenkt: Ohne die Arbeit von unzähligen Sprechern und Darstellern gäbe es keine Spiele der cineastischen Klasse eines Cyberpunk 2077, The Witcher 3, GTA 5 oder eines Baldur's Gate 3. Hinter jedem geliebten Charakter aus eurem Lieblingsspiel steht ein Mensch, der davon leben möchte, euch eine unvergessliche Zeit zu bereiten.

Worum geht es eigentlich? Um viel, an sich geht es um die Zukunft der Berufe Schauspieler und Synchronsprecher. Denn vor allem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Reproduktion von Stimme, Aussehen und letztendlich der gesamten Darstellung der Künstler bedroht Fortbestehen und Verständnis der Berufsgruppen als Ganzes.

Darüber hinaus streiten die Parteien aber wie immer natürlich auch über die Bezahlung und sonstige finanzielle Facetten der Vertragswerke.

Es ist an der Zeit, dass die Videospielfirmen aufhören, Spielchen zu spielen, und ernsthaft eine Einigung über diesen Vertrag anstreben. SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher

Wer verhandelt mit der SAG-AFTRA? Mit am Tisch sitzen unter anderem Vertreter von:

Activision

Disney

Electronic Arts

Epic Games

Insomniac Games

Take-Two

WB Games

Allein bei der Nennung von Take-Two dürften bei vielen die Alarmglocken klingeln. GTA 6 ohne Schauspieler? Das klingt nach einer reichlich verkorksten Idee. Aber auch sonst findet wohl jeder Titel dieser Unternehmen, die massiven Einsatz von Talent vor der Kamera oder dem Mikrofon erfordern.

War da nicht noch wer am Streiken?

Ja, genau: Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren (Writers Guild of America, WGA) bestreikt derzeit bereits seit fast sechs Monaten die großen Studios und Streamingdienste in den USA. Nun ist es hier jedoch quasi vor Stunden (Stand 26. September) zu einer vorläufigen Einigung gekommen, die höhere Verdienste, Absicherungen und Regelungen zum Einsatz von KI beinhaltet.

Allerdings ist derzeit noch unklar, wann die Autoren die Arbeit wieder aufnehmen. Die Mitglieder müssen ohnehin über das Ergebnis der Gespräche noch abstimmen. Bis alles finalisiert sei, wolle sich die WGA weiter solidarisch mit dem Arbeitskampf der SAG-AFTRA zeigen.

Kein Zufall, dass es weitergeht

Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte! Fran Drescher über die CEOs der Filmstudios in den USA.

Wer hören und vielleicht so auch ein Gefühl bekommen möchte, weshalb erneut eine derart große Mehrheit innerhalb der SAG-AFTRA für Streiks gestimmt hat, sollte einmal die Rede von deren Präsidentin Fran Drescher (Die Nanny) anschauen. Diese hielt sie vor gut zwei Monaten, als die eigenen Streiks der Schauspielergewerkschaft gegen die Filmindustrie in Hollywood begannen - und bis heute andauern.

Die SAG-AFTRA meint es ernst und setzt mit dieser Entschlossenheit nun auch bei Sprechern und Darstellern in Videospielen an. Wir müssen also davon ausgehen, dass wenn Streiks beginnen sollten, diese vermutlich nicht leichtfertig beendet werden.

Wurde schonmal in der Branche gestreikt? Ja, Videospiel-Synchronsprecher streikten Mitte der 2010er für gut elf Monate.

Wie steht ihr zu der Sache? Wäre es für euch okay, wenn diese Sparte der SAG-AFTRA, die uns im Alltag dank ihrer Arbeit besonders berührt, streikt? Um welchen Titel fürchtet ihr besonders, der eurer Ansicht nach wohl besonders betroffen wäre? Was schätzt ihr, würde der Streik ähnlich lang anhalten wie bei den Drehbuch-Autoren? Erzählt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!