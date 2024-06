Steam bekommt einen neuen Controller, der eines der besten Features vom Steam Deck besitzt

Dieser Controller ist für Nele der Inbegriff von Casual – im guten Sinne. Sie hat ihn dreimal in verschiedenen Farben.

Unserer Meinung nach schon alleine aus Preis-Leistungs-Sicht dem DualSense Edge überlegen und in zig Farben erhältlich.

Die beste Alternative für Leute, die nicht nur am PC, sondern auch an der Nintendo Switch zocken.

Via Bluetooth verbunden ist kaum ein kabelloser Controller derart günstig. Außerdem hat er Hall Effect Sticks. Nur die Oberfläche ist leider echt glatt.

Neles Preistipp

8Bitdo Ultimate C

Kabellos, günstig, gut

Der Dongle erinnert an Super Mario und auch der Rest an Zeiten, in denen Funktionalität noch vor Schnickschnack ging.

Tolle Ergonomie

Matte Beschichtung

Dongle in besonderem Design

Absolut günstig

Super verarbeitet Keine Extras

30 €

